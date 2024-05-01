我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 19死30傷

中國新聞組／廣州1日電
S12梅龍高速（梅大段）往福建方向K11+900處發生自然地質災害，導致路面塌陷。（視頻截圖）
S12梅龍高速（梅大段）往福建方向K11+900處發生自然地質災害，導致路面塌陷。（視頻截圖）

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，五一長假首日就傳出憾事。1日凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷。截至11時45分，經現場核查，事故共造成18部車輛陷落(未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共49人，其中確認死亡人數19人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

都市快報引述多名現場目擊者稱，「廣東梅龍高速路塌方（大埔往茶陽、西河、福建龍岩方向），掉下去幾部車，聽著爆炸聲，眼淚忍不住往下掉」。另有媒體引述現場目擊者稱，路面塌陷造成的大坑深達四、五米，「我們後面的車全部掉進大坑裡去了」。

事故發生後，廣東省委省政府高度重視，省、市全力開展救援工作，成立事故救援現場指揮部，公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。事故原因正在進行調查，目前，梅大高速雙方向車道已全部封閉，車輛需注意繞行。

有一名目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裡去了，四五米的大坑。」

上游新聞報導指出，一名福建網友表示，包括自己父母在內的5名家人從廣西開車回福建，但4月30日晚11點多到河源連平忠信高速後失聯，目前車上5人的電話都打不通，自己非常擔心。

根據資料，梅州—龍岩高速公路為國家高速G25長深高速公路組成路段，簡稱「梅龍高速」，為連接廣東省與福建省的快速通道。 梅龍高速公路於2004年12月動工建設 ，2006年12月竣工運營。線路全長58.28公里，設計速度100千米/小時；項目總投資21.07億元人民幣。

廣東S12梅龍高速公路梅大段路面塌陷，造成18部車輛陷落。（取材自中新網）
廣東S12梅龍高速公路梅大段路面塌陷，造成18部車輛陷落。（取材自中新網）
廣東S12梅龍高速公路梅大段路面塌陷，造成18部車輛陷落，目前19人死亡，30人...
廣東S12梅龍高速公路梅大段路面塌陷，造成18部車輛陷落，目前19人死亡，30人送醫救治。（視頻截圖）

投資

上一則

英要全數移除中製監視設備 中使館：堅決反對歧視怍作法

延伸閱讀

福建艦解纜啟航 前往海試

福建艦解纜啟航 前往海試
費城華埠萬安街高速公路封頂項目獲得1.58億美元資金

費城華埠萬安街高速公路封頂項目獲得1.58億美元資金
長江口五一起禁航9天 中國福建號航艦擬首度海試

長江口五一起禁航9天 中國福建號航艦擬首度海試
陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警常態巡查

陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警常態巡查

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟