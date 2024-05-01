中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 19死30傷

S12梅龍高速（梅大段）往福建方向K11+900處發生自然地質災害，導致路面塌陷。（視頻截圖）

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，五一長假首日就傳出憾事。1日凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷。截至11時45分，經現場核查，事故共造成18部車輛陷落(未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共49人，其中確認死亡人數19人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

都市快報引述多名現場目擊者稱，「廣東梅龍高速路塌方（大埔往茶陽、西河、福建龍岩方向），掉下去幾部車，聽著爆炸聲，眼淚忍不住往下掉」。另有媒體引述現場目擊者稱，路面塌陷造成的大坑深達四、五米，「我們後面的車全部掉進大坑裡去了」。

事故發生後，廣東省委省政府高度重視，省、市全力開展救援工作，成立事故救援現場指揮部，公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。事故原因正在進行調查，目前，梅大高速雙方向車道已全部封閉，車輛需注意繞行。

有一名目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裡去了，四五米的大坑。」

上游新聞報導指出，一名福建網友表示，包括自己父母在內的5名家人從廣西開車回福建，但4月30日晚11點多到河源連平忠信高速後失聯，目前車上5人的電話都打不通，自己非常擔心。