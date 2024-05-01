華為車門鎖死奪命 死者家屬改口勿擾 余承東卸任終端BG CEO背責?

華為「問界M7」追撞後，車頭位置冒出大火，車門無法打開，車內三人全部死亡。(視頻截圖)

山西運城一問界M7車輛4月26日在高速路追撞後起火，因為車門鎖死導致車上三人未逃出死亡。該事件疑遭受公關壓力，死者家屬一改網上求援要真相的態度，發聲「逝者已安」不願再受打擾。媒體刊發質疑華為 誇大宣傳、安全隱患的文章也迅速撤文。華為30日突宣布余承東卸任終端BG CEO 一職，令網友猜測是否是為三條人命背責。

來源：YouTube

「問界M7」是由華為與中國電動車廠賽力斯共同研製的電動休旅 車，2023年9月上市。發生火燒車的這一輛「問界M7」，從掛牌交車到上月26日在山西運城境內的高速公路發生事故僅3個月。

綜合媒體報導，網名「三個沐沐」的死者（車主）妻子，29日深夜分別透過抖音及微博發布影片及貼文。她以哽咽的聲音表示，「感謝網友對我和家人的關心和支持，感謝相關部門提供的調查材料，感謝好心人第一時間破窗並開門救出我的親人，雖然已經因為車輛碰撞失去生命」。

死者妻子接著表示，「逝者已安，希望大家忽略或刪除網上種種不實報導和內容，也希望大家不要再打擾我和我的家人」。

在影片中，僅有死者妻子唸稿的聲音，本人並未露面。而在發表上述聲明後不久，她便將先前質疑的貼文及影片刪除殆盡。

這一轉變，立刻引起不少網友質疑。其中有人直指，事發後網友及部分媒體熱心地幫忙發聲，並努力找出廠商產品及說辭的漏洞，怎麼一下就變成了「不實報導和內容」。網友並質疑，是有什麼壓力還是有什麼協議，能讓家屬有這麼大的轉變？

除了網友質疑，仍有中國媒體持續追蹤事件。21經濟報導撰文「反思問界M7事故：誇張宣傳遭反噬，遙遙領先的代價不應該是生命」一文，文中質疑問界是否存在誇大宣傳？問界是否存在安全隱患？文章裡並列出余承東過往以誇張方式進行產品營銷。

只是，該稿件已被21世紀經濟報導撤稿，也要求相關網站已下架稿件。

另據財聯社報導，華為內部發布人事調整文件，宣布余承東將卸任華為終端BG CEO一職，仍保留終端BG董事長職位。原華為終端BG、營運長何剛接任華為終端BG CEO。華為內部對人事變動及新業務並無多做說明，但網友猜想這事恐於問界M7事故相關，更有網友酸「三條人命，他不下地獄」？