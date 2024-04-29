華為電動車追撞起火釀3死 家屬追責遭刪帖：客服來電只問售後體驗

山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成三人身亡。（取材自汽車之家網）

華為 與車企賽力斯聯手打造的汽車品牌問界（AITO）旗下一輛「M7 Plus」汽車，近日在山西省運城疑因煞車不及，追撞灑水車起火致三死。家屬上網質疑自動緊急煞車未啟動，且車門鎖死，安全氣囊又未正常打開是主因，發帖一度遭刪，但在網民接力轉發下又衝上熱搜。問界隨後回應稱，該車氣囊及電池均正常，未配備華為高階智能駕駛輔助系統，是使用博世方案，不過被博世否認。

來源：udn

●問界：安全氣囊、電池正常

綜合紅星新聞及中央社等報導，據車禍中一名死者的妻子表示，26日下午，她的弟弟駕駛一輛購買僅3個月的華為問界M7，載著她的丈夫和兒子行駛在山西運城境內的高速公路最內側車道，突然出現一輛對著中央分隔島綠帶灑水的灑水車，M7煞車不及撞上灑水車。她的丈夫從右前座彈出車外喪生，弟弟及兒子在車門鎖死下不及逃生當場死亡。

她質疑，這輛以人民幣25萬元(約3.4萬美元)買入的華為問界M7，配備AEB（主動煞停）及GAEB（障礙物主動剎停）功能，卻在事故中沒有啟動，導致沒有自動緊急剎車。同時，車子的電池一追撞就起火，而車內氣囊卻未能保護車內駕駛。

另據目擊者說，消防員與路人嘗試救出車中乘客，但車門被鎖死無法打開，打破車窗後施救也失敗，最終電動車 焚毀；被追撞的灑水車似由高速公路管理單位雇用，後方沒有見到警告標誌，引來質疑。

●網：華為敢吹 消費者真敢信

這名妻子的網帖一度在網路流傳，有網民譏諷說，「這都沒經過多久的實際運作測試，還是看看再說吧」、「只要華為敢吹，消費者真敢信」。該網帖後來疑遭刪除，但不少看不過去的網民接力轉發。

這名妻子昨再發帖稱，「我只是想要一个真相！都在聲討我！我聲討誰！」並稱事發兩個小時接到問界客服人員來電詢問車子的售後體驗，而不是介入救援，讓她十分無奈。

隨著愈來愈多的網民與媒體質疑，問界昨回應稱，該車撞車時速達115公里，安全氣囊正常打開，動力電池包均正常。對事故傷亡人員表示哀悼，正積極配合當地交警部門做事故調查，提供一切必要數據還原事故原因。

問界並指出，事發車型是入門非智駕版，未搭載華為高階智能駕駛輔助系統，而是博世方案。博世方案AEB的工作範圍是在4-85km/h，碰撞時的115km/h時速已經遠超博世AEB觸發範圍。不過這個說法遭博世發聲明否認稱，涉事車輛沒有搭載博世智駕系統（含AEB）。