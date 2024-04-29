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中國房市低迷 爆雷房企裁員自救 北京4月成交價退回2016年初

中國新聞組／北京29日電
中國房市低迷，爆雷房企裁員上千人，前景仍悲觀。圖為太原市民在房地產售樓部看房。（中新社）
中國房市低迷，爆雷房企裁員上千人，前景仍悲觀。圖為太原市民在房地產售樓部看房。（中新社）

中國不少房地產開發商債台高築爆雷，近年大規模裁員，日本媒體整理部分陷入困境的房企年報顯示正以裁員上千人的幅度大幅瘦身；但即使如此前景依舊悲觀，財報仍被示警有重大不確定性，或許無法變現資產還債。另外，北京4月成交價劇跌兩成，房價退回2016年初。

日經亞洲報導，在香港上市的中國中型開發商禹洲集團控股公司上周披露，截至2023年底，已將員工人數從1985人削減至1211人，減少39%。截至2023年底，公司的未償債券總額為人民幣387.1億元（約53.4億美元），而其現金和現金等價資產僅37.7億元，遠遠不足。

另一家總部位於廣州的合景泰富集團，虧損187.3億元。同樣在上周披露，2023年員工從3600人減少到2100人，裁員1500人，幅度高達41.6%。而在南京的弘陽地產集團，財務也出現違約紀錄，2023年將員工人數從2136人削減至1497人，幅度為30%。

另外，總部位於廣州的時代中國房地產開發商也負債累累，並已拖欠其優先票據和貸款。近期恆生銀行向香港法院提交了對時代中國控股的清算申請，截至去年年底，時代中國控股也裁員約34%，從2656人減少到1757人。

陷入財務困境的房地產開發商，即使採取大幅裁員手段以瘦身減輕壓力，但會計師對其前景仍悲觀，例如禹洲地產會計師認為其存在重大不確定性，可能無法在正常業務過程中變現其資產並履行債務。

另據經濟觀察報報導，房市低迷，即使是近來持續放寬買房限制的一線城市北京，好地段的中古屋交易仍屢創低價。當地房仲說，部分房價已回到2016年初，同一社區不到一個月成交價更降了兩成。

據報導，北京中古屋市場今年前三個月確實成交量增加，但4月又下降，且價格跌勢加快，部分老舊小區的成交價比3月下跌10%至20%。

文中舉例，一間位於二環內、北京市東城區的房子，成交總價是710萬元，單價約每平方米6.7萬元，創下了2016年以來該社區的價格新低。房主在2023年高價買入此房，因急需用錢拋售。

不到一個月，這個社區的房屋成交單價就從每平方公尺8.6萬元劇降至約6.7萬元。而從2021至2023年，該社區多數房源的平均成交單價還在約10萬元的水準。

裁員 房地產 香港

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