需要更多訊息判斷… 碧桂園2023年報「難產」

地產商碧桂園因無法如期完成財報編製，其在香港上市的股票自4月2日起暫停交易。（路透）

中國房企巨頭碧桂園 旗下的碧桂園地產26日晚間公告稱，原本預定在30日前披露2023年度審計報告及2023年公司債券 年度報告。但由於行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜，公司需要收集更多訊息以作出合適的會計估計及判斷。基於謹慎考慮，公司預計無法按時披露2023年年度報告。這意味著碧桂園年報「難產」。

事實上，碧桂園在3月28日晚間就曾在港交所公告稱，延遲刊發2023年度業績及寄發2023年度報告。因此，碧桂園自4月2日起至今一直處於暫停交易狀態。

當時碧桂園稱，鑑於集團項目數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料以謹慎評估集團的現時及未來的財務資源與財務義務。公司預計需要更長時間以完成截至2023年12月31日的合併財務報表的編制工作，可能無法遵守上市規則相關規定於2024年3月31日前刊發2023年度業績。

為避免清算申請，近期路透報導，碧桂園已告知其一些離岸債權人，計畫在今年下半年提出債務重組提案。一名知情人士稱，碧桂園計畫最早在6月向一個特設債券持有人小組提交初步重組方案，以供協商，並在第三季向更廣泛的債權人名單公布該方案。但消息未獲碧桂園官方證實。

據了解，碧桂園在去年底因拖欠債務在香港面臨清算申請。第一次庭審定於5月17日舉行。而碧桂園也必須要讓法院相信，它在債務重組計畫方面取得進展，且該計畫會得到大多數債權人的支持和接受。

碧桂園境內債情勢相對和緩。證券時報近日報導，接近碧桂園的知情人士透露，碧桂園於12日就H1碧地01、H1碧地02、H1碧地04（分別為原21碧地01、02、04）三隻境內債券刊登召開債券持有人大會的通知，會中就上述三筆債券原定於3月-6月兌付的本息統一延期至9月兌付，該方案已獲得持有人會議表決通過。

上述知情人士稱，「這體現了投資 人對碧桂園當前狀態的理解與支持，也有效化解公司即期到期債券的風險，為公司籌措償債資金、解決債務問題獲得寶貴窗口期。」