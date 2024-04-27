身家275億中國遊戲大老 稱被前女友捲走3億元

徐波。(取材自雷達財經)

10次登榜中國互聯網企業百強的多益集團，日前在其官微公開其公司董事長徐波（左圖，取材自雷達財經）被相親認識的湯姓女友捲走3億多元（人民幣，下同，約4157.4萬美元）一案的細節。由於多益集團旗下有多個知名遊戲IP，徐波又名列2024年胡潤全球富豪榜，引發關注，「身家275億元遊戲大老被前女友捲走3億元」還一度登上熱搜。

每日經濟新聞報導，徐波是遊戲圈名人，2006年創建了金山多益（後來的多益網絡），主導了「神武」系列網路遊戲的成功。如今，多益網絡是一間擁有3000多名員工、多次登榜中國互聯網企業百強的遊戲大公司，旗下有「幻唐志」、「夢想世界3」等多款遊戲。

在2024年胡潤全球富豪榜上，徐波以275億元（約38.1億美元）財富值位列榜單900位。

根據多益網絡發布的信息，徐波與湯某於2009年底在某相親網站結識，兩人於2011年6月生育了一女兒，但並未結婚。徐波還提到，湯某自稱生了13名孩子，但只有2名孩子是他的，其他都是湯某在國外接受捐精所生。

徐波稱，2012年到2018年期間，他陸續通過銀行帳戶轉給湯某8.19億元，並在其中的4.19億元轉帳中備註了「借款」或「jiekuan」。他說，這些轉帳未包含其另外為湯某花費的各種開銷，此外湯某還代徐波持有國內外的各類其他資產，總共價值10多億元。

徐波稱，湯某於2022年捲款私逃，此後湯某把其中的5.15億元轉回給他，但仍有3億多元款項沒有歸還，其他代持資產也沒有轉回。

根據法律訴訟信息顯示，徐波與湯某民間借貸糾紛案件已於今年3月開庭，原告即為徐波。