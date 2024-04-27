我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普潛在競選搭檔、南達科他州長出書自述殺狗：在農場不罕見

紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

身家275億中國遊戲大老 稱被前女友捲走3億元

中國新聞組／北京27日電
徐波。(取材自雷達財經)
徐波。(取材自雷達財經)

10次登榜中國互聯網企業百強的多益集團，日前在其官微公開其公司董事長徐波（左圖，取材自雷達財經）被相親認識的湯姓女友捲走3億多元（人民幣，下同，約4157.4萬美元）一案的細節。由於多益集團旗下有多個知名遊戲IP，徐波又名列2024年胡潤全球富豪榜，引發關注，「身家275億元遊戲大老被前女友捲走3億元」還一度登上熱搜。

每日經濟新聞報導，徐波是遊戲圈名人，2006年創建了金山多益（後來的多益網絡），主導了「神武」系列網路遊戲的成功。如今，多益網絡是一間擁有3000多名員工、多次登榜中國互聯網企業百強的遊戲大公司，旗下有「幻唐志」、「夢想世界3」等多款遊戲。

在2024年胡潤全球富豪榜上，徐波以275億元（約38.1億美元）財富值位列榜單900位。

根據多益網絡發布的信息，徐波與湯某於2009年底在某相親網站結識，兩人於2011年6月生育了一女兒，但並未結婚。徐波還提到，湯某自稱生了13名孩子，但只有2名孩子是他的，其他都是湯某在國外接受捐精所生。

徐波稱，2012年到2018年期間，他陸續通過銀行帳戶轉給湯某8.19億元，並在其中的4.19億元轉帳中備註了「借款」或「jiekuan」。他說，這些轉帳未包含其另外為湯某花費的各種開銷，此外湯某還代徐波持有國內外的各類其他資產，總共價值10多億元。

徐波稱，湯某於2022年捲款私逃，此後湯某把其中的5.15億元轉回給他，但仍有3億多元款項沒有歸還，其他代持資產也沒有轉回。

根據法律訴訟信息顯示，徐波與湯某民間借貸糾紛案件已於今年3月開庭，原告即為徐波。

上一則

手機信息害人自殺？留澳女華生被誘騙至泰國 痛失150萬

下一則

大熊貓丫丫從美回中1年能吃能睡 網笑：從yy胖成YY

延伸閱讀

中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富

中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富
字節跳動蟬聯胡潤全球獨角獸榜第一寶座

字節跳動蟬聯胡潤全球獨角獸榜第一寶座
不是北京  亞洲富豪最多是在這城市

不是北京  亞洲富豪最多是在這城市

中國高端消費 達1.66兆人民幣

中國高端消費 達1.66兆人民幣

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式