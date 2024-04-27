他的第一次…內蒙古20歲男花500元嫖57歲大媽被抓 網：真餓了

涉嫖娼的57歲大媽。（取材自瀟湘晨報）

內蒙古呼和浩特警方近日破獲了一起賣淫嫖娼案件，一名20歲男子嫖娼57歲大媽被警方現場逮獲。儘方大媽衣衫不整，雙方仍拒不承認有嫖娼交易，男子甚至稱因對方提出價格一次500元人民幣，他覺得太貴正準備離開。最後經警方突破心防，兩人才承認。目前雙方均被行政拘留。消息引發網友關注，有爆料稱這名男子在與大媽交易前是處男，但未獲證實。

據瀟湘晨報引述平安首府視頻號消息，近日，內蒙古呼和浩特市公安局玉泉區分局長和廊派出所查處了一起賣淫嫖娼案件，一名2004年出生男子嫖娼1967年出生大媽被民警抓了現行。

長和廊派出所民警王越表示，民警控制現場後，在房間中發現一名女性衣冠不整，初步判斷屬於賣淫嫖娼現場。但在民警詢問過程中，雙方拒不承認自己的違法行為，嫖娼男子稱是在網上聊天後，來到現場因對方提出價格500，未談攏便準備離開。經過民警長時間心理攻勢，最終雙方承認了自己的違法事實。

涉嫖娼的20歲男子被警方當場逮獲。（取材自瀟湘晨報）

據了解，賣淫人員陳某是1967年生人，家住在黑龍江，多年來在呼和浩特一直從事賣淫的違法行為，之前也被公安機關打擊處理過。嫖娼人員張某2004年出生，之前沒有過前科。對此，網易報導，有網民爆料稱，張某是第一次嫖娼，甚至是第一次與異性發生關係。

兩位涉嫖娼當事人的年齡差距與收費引發網民關注，紛紛留言調侃：「57歲的大媽與20歲的小夥，一次價格竟然還高達500元，這是搶錢嗎？」「重點是價格沒談攏而不是年齡」「真的是餓了」「不可思議」「看看把單身小夥逼成啥了」「57歲還要出來賣啊，三代人都19歲生娃，57歲就可以當20的奶奶了」「這是啟蒙教育」。