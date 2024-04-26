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山西翁住養老院被綁鐵柱渾身傷 護工被行拘、罰款

中國新聞組／北京26日電
有民眾反映，父親在養老院多次被人捆綁在鐵柱上。（視頻截圖）
有民眾反映，父親在養老院多次被人捆綁在鐵柱上。（視頻截圖）

有網友近日發布影片稱，山西臨汾市曲沃縣李姓女子反映，其父親在曲沃縣天慈養老院被捆綁，渾身是傷，目前老人腦出血住院。樂昌鎮政府對此回應，此事由民政局牽頭和轄區派出所調查中。警方通報，涉事護工行拘15日併罰款。

來源：YouTube

界面新聞報導，影片開頭，只見一老人坐在輪椅上，雙手靠在頭上被綁住。 「我見到的時候非常氣憤，手抖得不行。」影片中，老人女兒李女提出疑問，為什麼養老院會這樣對待她爸爸？為什麼要將她爸爸綁起來？李女稱，當時她的左手邊有兩三個養老院的護工站在一旁。李女表示，她查看了兩三天的監視器發現，每天她爸爸都被綁在鐵柱上。

老人遍體鱗傷。（視頻截圖）
老人遍體鱗傷。（視頻截圖）

影片中，李女說第二天她接到養老院電話稱她爸爸住院了，她去醫院看到爸爸躺在病床上身上都是傷，醫生說她爸爸大腦兩側出血。李女稱，現在爸爸還在醫院治療，不知道腦出血原因是被毆打還是碰撞。

對此，一名自稱是該養老院 「老院長」的人回應稱，李女的爸爸來養老院才一個多月，有專門的服務人員照顧，具體情況她不清楚。隨後，轄區樂昌鎮政府工作人員表示將向領導者報告。曲沃縣民政局工作人員表示已接獲相關反映，並派人調查，目前正在調查中。

養老院

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