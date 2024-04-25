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「點讀機女孩」將手術? 發布的竟是庫存影片 多個社交帳號被封

中國新聞組／北京25日電
高君雨抖音帳號被禁止關注。（取材自觀察者網）
高君雨抖音帳號被禁止關注。（取材自觀察者網）

「步步高點讀機」代言人、童星高君雨在微博小紅書等多個平台的帳號昨天全被封號或禁止關注。此前，高君雨個人社交帳號上突發布影片稱她因患罕見腦瘤將接受手術登上熱搜，引發網民質疑是騙流量的假訊息，後被核實確是庫存影片，自稱誤發影片的MCN機構杭州豁然開朗科技有限公司還為此致歉。

據觀察者網報導，高君雨在微博、小紅書等多個平台的帳號昨天顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，而高君雨的抖音和B站帳號雖未直接標註被禁言，但在點擊關注的時候彈出「帳號異常，禁止關注」的相關提示。

2月29日晚間，高君雨個人社交帳號上突然發布影片，稱她因患罕見腦瘤將接受手術，登上熱搜，多名網民紛紛留言祝福。該帳號之後又陸續更新「小雨已經進手術室了，希望一切順利」、「手術進行了12個小時，好在手術很成功」、「小雨發燒了，狀態不穩定，又進了ICU」等在內多條影片，但人物穿著、窗外綠色的樹木與季節不符，被網民質疑是庫存影片。

對此，高君雨的母親3月11日通過高君雨的微博帳號發文稱，影片是簽約公司所發，發布過程中運營上出現了嚴重的問題，給大家造成非常大的誤解，這也令她們非常氣憤和抱歉，目前也已經與公司交涉決定停止發布君雨相關影片。

另外，有媒體通過查詢發現，輿論發酵後，高君雨抖音帳號中的「豁然開朗MCN」認證，目前已經被取消。

3月12日，杭州市餘杭區互聯網違法和不良信息舉報中心通報稱，接網民舉報，質疑MCN機構杭州豁然開朗科技有限公司近期發布的「點讀機女孩」高君雨自曝患罕見腦瘤並接受手術治療相關影片為「庫存影片」。經核實，相關影片為2023年9月拍攝，2024年2月開始剪輯製作，被該MCN機構配以近期發生的文字描述發布到網路。

3月12日，「點讀機女孩」高君雨微博帳號此前認證顯示的MCN機構杭州豁然開朗科技有限公司就「高君雨庫存影片」一事發布致歉聲明稱，該公司發布「高君雨患病」影片本意是為讓大家看到君雨積極樂觀對抗病魔的心態，給予更多人鼓勵和力量。考慮到實時發布影片產生的輿論影響可能會對君雨家人和醫院造成困擾，該公司才決定等病情穩定後錯時發布。但最終影片配發時文案中的時間表述出現了嚴重紕漏，對此深感抱歉。

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