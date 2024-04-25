離婚冷靜期 河南家暴男當街捅死妻 判死仍平息不了眾怒

事發當天現場。（取材自北京青年報）

河南 女子周某霞因不堪丈夫趙留超家暴 出軌，去年7月申請離婚，趙留超原本同意，後又反悔想挽回，並以殺害妻子家人為由要脅周某霞見面，周某霞找來6名親友陪同，仍被趙留超在「離婚冷靜期」第13天持刀當街刺死。廣州法院今判趙留超死刑。不過這個判決讓不少網民憤怒且唏噓：「惡政間接害死兩個人」，呼籲取消「離婚冷靜期」政策。

據澎湃新聞報導，據親屬介紹，周某霞，1987年出生，廣東湛江市雷州市人。2008年左右與河南籍男子趙留超相識、結婚，育有一子一女。周某霞的妹妹周梅（化名）說，趙留超長期不務正業，不僅一直家暴，還多次出軌，每次周某霞提出離婚，趙留超就「軟硬兼施」脅迫周某霞放棄離婚，一方面下跪乞求原諒，另一方面用孩子要脅，還稱如果離婚要殺死她的家人。

2023年7月，周某霞擔心孩子的教育，想帶孩子來廣東，趙留超反對，兩人吵架後，周某霞再提離婚。為徹底擺脫趙留超，周某霞向趙留超及家人轉帳了大約40萬元人民幣。而趙留超在30天離婚冷靜期的第一周簽了離婚協議，甚至讓周某霞趕緊把東西拿走，他要帶其他女人回來住。但很快，趙留超就反悔了，2023年7月20日，趙留超再約周某霞見面，「態度很強硬」。

周某霞報了警，但迫於趙留超的威脅仍同意見面。當晚，周某霞喊了周梅以及哥哥等5名男子一同前往廣州市荔灣區 翠園路某工業園門口，趙留超趕到時，直接先用刀捅傷哥哥等幾名男子，後持刀追趕周某霞，周某霞拼命跑，摔倒在保安亭附近，被趙留超拼命捅了七八刀。趙留超被周某霞親人制服時仍狂叫掙扎並揮刀隨意猛刺，直到警察趕到現場逮捕他。

廣州市檢察院2023年10月作出的起訴書顯示，趙留超，1986年出生，小學文化程度。經查明，2023年7月7日，周某霞因丈夫趙留超長期實施家庭暴力提出離婚後到廣州市，趙留超多次電話威脅逼迫被害人周某霞見面，並揚言要殺害其家人。2023年7月20日案發當晚11時許，趙留超持隨身攜帶的尖刀不計後果地朝周某霞的5名親友上身要害部位進行捅刺致多人受傷。

周某霞見狀立即逃離該處，趙留超即持刀追趕周某霞，其間周某霞摔倒在地，趙留超即持刀對其上身左胸部等要害部位連續捅刺多刀，後被周某霞兩名親人阻攔並按倒在地，趙留超激烈反抗，仍揮刀肆意捅刺行兇。周某霞被捅刺後當場死亡，經法醫鑑定心臟破裂導致失血性休克死亡，其餘5人分別有穿刺傷。

趙留超和周某霞及子女。（取材自北京青年報）

廣州市檢察院認為，趙留超無視國家法律，非法剝奪他人生命，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

今天上午，廣州中院對此案作出一審判決，趙留超被判處死刑，剝奪政治權利終身。法院認為，趙留超故意非法剝奪他人生命，致1人死亡，1人輕傷，3人輕微傷，其行為已構成故意殺人罪。趙留超主觀惡性大，犯罪手段殘忍，後果嚴重，應予嚴懲，法院依法作出上述判決。

對此判決，不少網民覺得：「這死刑新聞大快人心嗎？沒覺得。只讓人覺得冷靜期三個字染上了鮮血讓人膽寒。」並認為離婚冷靜期「讓丈夫冷靜的策畫如何在6個人陪同的情況下快準狠的殺掉妻子」「惡政間接害死二個人」「取消冷靜期」「可以起訴提冷靜期法案的人嗎？」。