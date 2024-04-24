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金門軍職釣客被留置已37天 中國：仍在「核實」了解中

特派記者廖士鋒／青島即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，金門軍職釣客仍在核實中。（圖／截自「台海時刻」）
中國國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，金門軍職釣客仍在核實中。（圖／截自「台海時刻」）

兩岸金門海域人員爭端仍未落幕，2月14日金門漁船案仍處於僵局，而3月18日具有軍職身分的金門釣客漂流到圍頭灣被中國救起，已經過了37天，也迄今沒有送返我方，對此中國國台辦仍再度重申「相關情況仍然在核實了解中」，證實該名士官仍被扣在中方手上。

金門兩名釣客3月18日因釣魚而漂流到圍頭灣，由中國方面救起，其中一位民眾已於3月22日被送返，另一位軍職士官身分的胡姓釣客，則已經被留置在中國超過一個月。

據了解，3月18日凌晨2位釣客被中國救起，中國官媒央視新聞原先說18日上午會由廈門海上搜救中心在海上把兩人轉交給金門方面，但一直沒有下文，國台辦3月18日晚間又曾指出「福建方面將儘快安排人船返回金門」，不過直到3月22日才移交1人。

而對於這位軍職釣客，國台辦發言人陳斌華3月22日指其「未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實了解相關情況」，4月10日國台辦發言人再度指出「相關情況仍在核實了解中」，僅同意家屬赴陸探望需求。

今天朱鳳蓮的說法，則是「相關的情況仍然在核實了解當中，有台灣民意代表希望陪同家屬探望胡姓的獲救人員，我們將提供相關的協助」。這樣的說法，證實人還未放回金門，且中國已經「核實」了超過一個月。

目前2月14日有中國漁民死亡的金門漁船案，中國派遣紅會赴金門協商近半個月未果，兩岸15輪談判破局，陸方3月初返回泉州後，迄今兩岸仍沒有協商解決，中國漁民大體也仍在金門。朱鳳蓮24日就此提到，「2.14惡性撞船事件善後到目前還是遲遲沒有得到妥善的解決，根本原因在於民進黨當局相關部門出爾反爾、推卸責任，給善後協商設置障礙」，她敦促民進黨當局停止政治操弄，儘快拿出解決問題的誠意，「否則後果自負」。

民進黨 釣魚

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