內蒙村幹部阻春耕 「額外付錢」非個例 有農戶已繳7萬

阻撓春耕的鎮黨委副書記被免職，開魯縣其他鄉鎮農戶反映也遇到「額外付錢」問題，有人已交7萬元。（取材自中國三農發布）

內蒙開魯縣建華鎮傳出有農民遭鎮、村幹部阻撓耕種，並稱不繳費不讓種田事件引起社會關注後，當地農民23日披露，不只是建華鎮，在其他鄉鎮也遇到被逼「額外付錢」問題，有人已交7萬元人民幣（約9662美元）。

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針對開魯縣建華鎮雙勝村事件，極目新聞報導，開魯縣發布通報稱，村鎮幹部催收的「增補承包費」，是開魯縣新增耕地高效利用試點工作採取的處置方式之一，即由村集體對新增耕地收取的有償使用費。

開魯縣小街基鎮一位農民透露，2014年，他轉包了300多畝沼地，經過改良目前用來種植玉米，承包費用也一次性交清了。但今年4月，村裡又要收取每畝200元的費用，他交了這筆總計7萬元的費用。

村裡給這位農戶開立的收據顯示，收費名義是「草轉耕」，總額7萬元。此外收據還寫著「此款打入農經帳戶」。

「不付錢就有人看著，不讓種地。」這位農戶還表示，當年他到村裡種地，村裡就是為了請他來改良這塊地的，當時為了轉包的事，村裡還專門開了會。但現在，村裡稱收費是因為將沼地改為耕地了。

該農戶介紹，改良都是自己投資 的，地原來都是鹽鹼地，他運來沙土將鹽鹼地蓋住，這樣才能耕種，改造土地花費很多。他種的是玉米，眼下穀雨時節必須播種，為了不誤農時只能繳費，否則損失更大。村裡還要向其他農戶收錢，有的農戶交了錢，有的農戶沒有繳。

除了建華鎮和小街基鎮，還有當地其他鄉鎮的農戶也說，他們所在的村鎮今年也要收費。一位村支書就表示，收費是有依據的，上級下發了文件。

另外，對於此次掀波的開魯縣耕地「增補承包費」究竟是什麼？新京報引述中國農業大學土地學院院長李保國指出，「中國耕地面積變化中，第三次全國國土調查是一個重要節點。此前，有許多農民或企業自己開墾的耕地，並沒有被統計在內，某種意義上，是耕地中的『黑戶』，可以稱之為『黑地』。成為了新增耕地的一部分。但這也帶來許多問題，如之前的開墾是否合法？『轉正』後的耕地如何管理？」

李保國指出，另外，新增耕地也會帶來水土流失、鹽漬化或沙化等土地貧瘠甚至嚴重退化問題。於是「新增耕地會被畫歸村莊集體，作為村集體的產業，也是為發展鄉村的集體經濟。在這種情況下，村集體可能會把這些新增耕地，有償承包給願意耕種者使用，獲得集體收入。」