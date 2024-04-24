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阻農民種地 內蒙村幹部：先交錢 別提法 我不懂

中國新聞組／北京24日電
農戶的耕地機器被攔。（取材自中國三農發布）
農戶的耕地機器被攔。（取材自中國三農發布）

地方財政緊張，各種苛捐雜稅亂象紛出現。內蒙古開魯縣一農戶春耕遇阻，地方官員強制徵收逾100萬元人民幣(約13.8萬美元)的「水澆地錢」，並狂言「別提什麼法律，我不懂法」。地方官員表示，該農戶將承包的荒地改成「水澆地」，就要加收「水澆地錢」。事件引發網友撻伐，「太離譜，連種地都被勒索了」。官方隨後通報，稱涉事鎮黨委副書記被免職。

來源：YouTube

中央社引述「中國三農發布」報導，正值春耕之際，內蒙古鎮、村幹部阻攔農民耕地，稱得繳錢才能耕作。有關單位表示，過去承租時該地為荒地，現在變成水田，得增收「水澆地錢」，農民預估成本將增加100萬元，表示交不起。

調查指出，內蒙古開魯縣多位農民反映耕種期間遭鎮、村幹部阻攔，對方聲稱種地得繳錢，但農民表示兩年前已繳清承包費，沒來由的收費讓農民摸不著頭緒。

據網上流傳視頻內容顯示，村幹部擋在農耕機前阻止農民繼續耕種，並對農民說「你交錢我馬上撤」。面對農民質疑收錢名目及法條依據，內蒙古開魯縣建華鎮雙勝村村委會副主任華澤亮表示，「你上邊找去，草地變成水澆地就得交錢」、「我不跟你講法律，上邊讓我收錢，我就收錢」。

農民繼續詢問是哪個單位授權他們來收錢，村幹部則是不予回應。之後，更有村幹部下令扣留農耕機，公安人員還對農耕機司機實行口頭強制傳喚，場面一片混亂。

此次爭端源自內蒙古農民近期收到的催款通知單，內容顯示經村民代表大會決議，每畝地每年要繳交200元。若沒在期限內繳交，原來的承包合約將終止，土地將由村委會收回另行發包。此次收費推估承包商每年成本將增加近100萬元。

但根據農民提供的承包合約書顯示，該土地承包期限為2004年3月20日開始，為期30年，承包費批次繳納，已在2022年結清。

荒地變成水田是居民幾十年辛勞的成果，這片6000畝土地中原本僅有110畝是耕地，農民透過機械平整土地、鋪牛糞、打水井、購買噴灌設備等措施，才成現今的水田。農民表示，大約1畝地就投入約1萬元的成本。

內蒙古開魯縣建華鎮黨委副書記紀云浩認為，增收新增水澆地錢是依據民法第533條情勢變更，雙方訂立合約，對於未來無法預見的風險，且不屬於商業風險繼續履行合同，對一方造成利益損害。

中國法學會社會法學研究會理事法學博士何文杰則表示，承包合約中有規定承包人修路、打井、上電，村委會應協助承包人，所以此案承包人的措施都在合約規定內，村委會應有預期荒地變成水澆地，村委會應承擔責任。

內蒙古開魯縣建華鎮地方官員阻擋土地承包戶春耕，強制徵收新費用。（視頻截圖）
內蒙古開魯縣建華鎮地方官員阻擋土地承包戶春耕，強制徵收新費用。（視頻截圖）

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