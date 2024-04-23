上海女律師 擦邊直播稱為了「活下去」
近日，一名自稱青年律師的美女網紅在律師相關討論帖中被指鼓勵同行「去做擦邊直播吧」，她稱自己律師月收入5000元（人民幣，下同，約690美元），直播收入2萬元左右，「沒有直播，我在上海活不下去」。事件引發爭議，另有聲音質疑其涉「炒作」。隨後該女子發視頻道歉，其任職的律所則回應稱，已批評，不會開除。
港媒報導，這名女子是坐擁60餘萬粉絲的美女主播「是小冰心啊」。她近日在社交平台發帖稱「艱難的獨立律師，明明主業是律師，硬是做成了副業」。在評論區中，她甚至寫道：「去做擦邊直播吧，我律師月入5000元，直播月入2萬左右，沒有直播，我在上海活不下去」。
據報導，這名女網紅在過往的直播中多以法律知識科普、判例分享為主，同時，疑為吸引流量，身材姣好的她，也經常在視頻中大跳辣舞，有聲音更認為其舉止、舞蹈涉性暗示。
對此，澎湃新聞報導，4月22日，上海市律師協會表示，目前上海市律師協會已關注到此事情況，會依法依規進行處理。同日，當事人青年律師所在的律所相關負責人稱，律所已對其進行批評建議和教導，經過溝通，當事人已經意識到自己的問題。同時，律所不會對其進行開除處理。
報導指出，對於自己發布的爭議言論，女網紅董某此前在B站發布視頻稱「只是我當時開的一句玩笑」，自己25歲，為青年律師，有收入焦慮，但「本身的直播內容是沒有跳擦邊熱舞的」。此外，她也為自己的言論道歉。
4月21日，董某再次發影片回應稱，自己的評論被網友斷章取義了，其本意是推薦同行去做直播，而不是教唆同行去「直播跳擦邊熱舞」。但各大行銷號和大V斷章取義，直接發評論引導粉絲聯想到她直播擦邊熱舞。
報導指出，董某在多個社群平台曾發布舞蹈和普法結合影片。有網友認為該用戶是自導自演的一場「有預謀的炒作」；也有人認為看了影片後，「不算擦邊就是正常舞蹈，稍微有點魅。」「律師也是人，也要衣穿住行，也需要掙錢」；也有網友稱，「女律師擦邊跳舞毀的不是她自己，是整個女律師的職業形象，甚至整個律師群體的職業形象」。
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