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陝西官員想升職 反被「政治騙子」詐500萬元

中國新聞組╱綜合報導
陝西韓城市委原書記褚錦鋒。(取材自極目新聞)
陝西韓城市委原書記褚錦鋒。(取材自極目新聞)

陝西韓城市委原書記褚錦鋒此前因涉嫌嚴重違紀違法被查。近日，官方披露更多關於褚錦鋒的貪腐細節，稱褚錦鋒是集政治蛻變、經濟貪婪於一身的腐敗典型，盲目舉債，鋪攤子上項目，被政治騙子「大忽悠」，騙走550萬（人民幣，下同）。

中國新聞周刊報導，去年3月中旬，陝西省紀委監委發布消息，陝西省果業中心黨委書記、韓城市委原書記褚錦鋒涉嫌嚴重違紀違法被查。褚錦鋒是如何被騙走500萬元的？據報導，官方揭露的資料顯示，這與一名謊稱在中央某機關工作的李軍（化名）有關。 2018年7月，擔任韓城市委書記僅三個月的褚錦鋒在北京結識了李軍。

陝西省紀委監委揭露的資料顯示，彼時的褚錦鋒從市長躍升市委書記，特別是又當選第13屆全國人大代表，職務和身分的變化激發了他的野心。褚錦鋒萌生了要幹大事、居高位的想法。

李軍是韓城當地企業老闆王某引薦給褚錦鋒的，李軍告訴褚錦鋒，自己認識「大領導」，可以為其在職務晉升上提供幫助，兩人一時竟以兄弟相稱。

同年8月，李軍提出要500萬元「活動費」，褚錦鋒遂安排韓城市一家市屬國有企業董事長斯某，挪用公款450萬元轉給李軍。一個多月後，李軍再次提出需要100萬元。這次，褚錦鋒向一名曾在韓城承攬綠化工程的私人老闆索要100萬元轉給李軍。

此外，為了表達誠意，褚錦鋒不僅為李軍的女兒在韓城市安排了工作，而且授意組織部門違規，將王某、斯某發展為中共預備黨員，而兩人的入黨申請書日期、職務等都是偽造的。

李軍並沒幫褚錦鋒搭上「天線」。2020年8月，李軍被北京警方逮捕。一年後，李軍因詐欺罪被判處13年有期徒刑。

報導指出，因擔心結交「政治騙子」跑官買官一事敗露，褚錦鋒還曾於2021年先後兩次到陝西省紀委監委說明情況，謊稱自己與李軍交往，是為韓城光電產業爭取資金，兩人並無經濟往來。

被查後，褚錦鋒說，跑官被騙敗露後，整日惶惶不安，他在懺悔書中用「癡狂」二字形容其當時的狀態，「只想著大幹快上出政績，一門心思往上爬，錯誤地認為自己靠山不高、圈子不大，便在拉關係、找『貴人』、搞攀附上動心思」。

中共 詐欺

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