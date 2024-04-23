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「中國遊客銳減包裹暴增」南韓學者關注

中國新聞組╱綜合報導
南韓明洞商圈打出中文標語，歡迎中國遊客。(新華社資料照片)
南韓明洞商圈打出中文標語，歡迎中國遊客。(新華社資料照片)

近年來，赴南韓旅遊的中國遊客數量大幅下滑，但由於南韓使用中國電子商務的人數劇增，乘客的空位被貨物填滿，兩國之間的快遞包裹幾乎代替了遊客的往來；南韓外國語大學國際地區研究生院教授姜俊英擔憂，如果無法發掘吸引中國遊客的內容，這種現象將會持續下去。

觀察者網報導，中韓遊客往來一度受疫情影響突然中斷，現在旅行和出差需求仍沒有恢復，根據南韓航空資訊入口網站系統數據稱，赴韓旅遊的中國遊客數量大幅減少。數據顯示，今年第一季，搭乘中韓航線客機乘客數量約286.9萬人次，雖然較2023年第一季成長7倍以上，但與疫情前2019年第一季約413.8萬人次相比，下降了30.6%。

去年6月就有韓媒注意到，由於來自中國電商平台的包裹激增，韓國海關經歷了史上最長的一次「爆倉」，有消費者的物流出現了長達一個月的延遲。

然而特別的是，乘客的空位卻被貨物填滿了。 南韓「每日經濟」通報指出，近一兩年，從中國寄往南韓的貨物包裹數量暴增，光是今年第一季，中韓之間的航空貨運量達16.6092萬噸，年增37.2%，與2019年第一季（16.8224萬噸）相當。這一增長，很大程度上是由於南韓使用中國電商平台的消費者人數顯著增加。

據報導，南韓統計廳數據顯示，2023年，南韓人透過中國電商平台的海外直接購買額，達到3.2872萬億韓元（約合人民幣172億元），比2022年（1.4858萬億韓元）增加了兩倍以上，與2019年（6624億韓元）相比增加了五倍左右。今年以來，這種趨勢更加迅猛。

中國遊客在首爾免稅店內購物。(新華社資料照片)
中國遊客在首爾免稅店內購物。(新華社資料照片)

南韓 電商 疫情

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