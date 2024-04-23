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聲稱「量子科技抗病增產」 坑農騙術又現

中國新聞組╱綜合報導
一些商家在廣大農村推銷一種宣稱可以透過量子技術，給農作物種子賦能的高科技產品。(取材自央視財經)
一些商家在廣大農村推銷一種宣稱可以透過量子技術，給農作物種子賦能的高科技產品。(取材自央視財經)

春耕農忙時節，一些商家在廣大農村推銷一種宣稱可以透過量子技術，給農作物種子賦能的高科技產品；該商家宣稱，用了他們的機器，農地就能實現增產增收，第一時間成立聯合調查小組，調查結果這根本是假的，呼籲大家不要上當

央視財經報導，近日一個短視頻帳號發布的內容令人稱奇，農作物種子經過所謂的量子賦能之後，不僅長得快、長勢好，連口感味道都會有明顯提升，商家給農民們推銷這款所謂的量子賦能技術，真的有這麼神奇嗎？

該技術由位於平頂山市的半畝禾田農業科技有限公司推廣，公司負責人馬總表示，量子賦能是他們公司的核心技術，而且是經過反覆實驗論證的。另一位負責人韓總介紹其公司的這項量子賦能技術，號稱不僅能縮短農作物生長周期、增加產量，更重要的是，還能讓農作物抗旱、抗澇、抗倒伏、抗病蟲害。韓總也介紹，他們的量子賦能技術應用範圍非常廣，所有的農作物種子都可以進行量子賦能。公司介紹也寫著，量子賦能技術可以讓農作物產量增加30%以上，而且所有農作物都適用，五年來沒有失敗的案例。

韓總也介紹了他們的一處農田，地頭上豎著一塊牌子，醒目地寫著「量子能量波賦能增產試驗田」。他拿著試驗田中挖出的小麥與沒有賦能的小麥進行對比，並表示賦過能的小麥稈更粗壯。

據報導，對此，中國科學院物理研究所固體量子實驗室主任範桁表示，量子是質量、能量、體積等各種物理量的最小單元，它雖然具備很多特殊的性質，但這些特殊性質產生的條件非常苛刻，且量子設備造價極為昂貴，他提醒農民朋友和廣大消費者，市場上所謂在農業種子或日常用品上使用量子技術，根本是無法達成的，大家不要上當。 

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