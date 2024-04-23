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直播蹺二郎腿、罵網友「舔狗」 哪吒汽車CEO張勇道歉

中國新聞組／北京23日電
張勇(右)在直播間蹺二郎腿。(視頻截圖)
張勇(右)在直播間蹺二郎腿。(視頻截圖)

多名中國車企掌門人近日親自上陣直播，有的大佬為品牌帶來巨大關注度和銷量。不過，哪吒汽車CEO張勇卻因在直播間裡蹺二郎腿、高傲的態度及發言，隨後又在微博發文罵網友是「舔狗」，引起巨大爭議。

新黃河報導，哪吒汽車CEO張勇17日開啟了一場直播，在直播時，有網友提問：「買哪吒您能為我開車門嗎?」張勇翹著二郎腿回答道：「只要我有時間，我鞠躬90度給你開車門都沒問題。」

然而，有不少網友將小米董事長雷軍和張勇接受採訪、面對鏡頭時的姿勢與態度做了對比。有網友點評道：「雷軍真的是骨子裡的謙遜，張勇還是一種居高臨下的姿態。」

對此，4月19日，張勇發微博解釋稱，蹺二郎腿是「自己腰不好」。其還在微博寫道：「前幾天做一場直播，一個多小時，為了舒服點，靠在椅子靠部，翹著二郎腿，這麼直播聊天比較輕鬆隨意。就這一點，被一幫『舔狗』各種對比。」

張勇使用「舔狗」一詞後，引起網上一片批評，有網友稱，「沒本事還愛擺架子」、「就算雷軍是演的，那有的老闆連演都不願意演一下嘞，也不知道是不是覺得消費者不配讓自己屈尊」、「不要忘了，你職務再高也需要上帝支持，你不是爺爺客戶才是爺！」

張勇這條微博隨後被刪除。

張勇21日再透過微博視頻號發布視頻，對幾個爭議點做了解釋，並對網友道歉。影片配文稱：「平時的坐姿就是喜歡怎麼舒服怎麼來，是比較喜歡蹺著二郎腿的，並不是說高高在上，以後直播會注意保持標準的坐姿。」

另外，他也承認，「發那條微博的時候確實也衝動了，但是自己的意思是，自己平時就是這個狀態，覺得像雷軍總那樣子的姿態對自己來說不是日常的狀態，所以說不會去演戲，完全沒有影射雷總的意思，對雷總保持十分的尊重。希望這個事可以到此為止，請各位網友嘴下留情。」

對這條道歉視頻，有網友點評，「說白了，大家平時工作生活已經夠苦了，到網上衝浪時，沒人會想再看到一個典型的高高在上的領導姿態」。

有不少網友將雷軍（圖）和張勇接受採訪、面對鏡頭時的姿勢與態度做了對比。（取材自微...
有不少網友將雷軍（圖）和張勇接受採訪、面對鏡頭時的姿勢與態度做了對比。（取材自微博）

微博 CEO 小米

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