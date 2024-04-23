近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人

廣東連日暴雨造成災情，已知四死十失聯。圖為清遠市英德市浛洸鎮居民使用木舟出行。（中新社）

中國南方連日暴雨 ，廣東成為重災區。據廣東省有關部門22日晚消息，連日強降雨導致廣東多地受災，已造成四人死亡，仍有十人失聯。廣東全省累計轉移居民11萬人，緊急安置2.58萬人。

新華社22日晚引述廣東當局消息，廣東多地受災，強降雨致肇慶市三人死亡，韶關市一名救援人員死亡。截至目前，韶關市、清遠市等地仍有十人失聯。目前失聯人員仍在搜救中。

4月16日以來，廣東出現4月最強降雨，北江幹流發生今年第二號洪水 。受強降雨影響，北江幹支流全線上漲，多個水文站出現超警戒水位，主要集中在韶關、清遠、肇慶市北江幹支流。

綜合媒體報導，廣東暴雨持續多日，至少36棟房屋倒塌，48棟房屋嚴重受損，當地直接經濟損失超過1.4億元人民幣(約1932萬美元)。

廣東清遠多個村鎮房屋和農田被洪水淹沒；韶關江灣鎮被洪水包圍外，還發生土石流，導致有居民受困，超過80名救援人員徒步趕抵災區救援，部分傷者由直升機送院治療；韶關曲江一所水電站數名人員被洪水圍困，消防救援人員以肩為梯、以背為橋，搭建救生通道；肇慶封開縣亦有多處地方發生嚴重淹水，消防使用橡皮艇救出百餘名受困居民。

廣東省應急部門22日稍早表示，清遠、韶關、肇慶、廣州、河源、梅州和惠州，連日受暴雨侵襲有數十間房屋倒塌或嚴重損毀，全省超過6萬人要轉移避難。

北江幹流再出現洪水，飛來峽水利樞紐22日日3時出現每秒1.89萬立方米的最大入庫流量，接近百年一遇（流量為每秒1.92萬立方米）。經飛來峽水庫調控，北江幹流石角站流量在每秒1.8萬立方米左右波動，超過50年一遇的洪水量。

未來三天，廣東南部仍有較強降雨，有暴雨災害中高風險，關注降雨可能引發的城鄉積澇、山洪、地質災害、中小河流洪水等，並防範局地強對流天氣危害。

就華南地區，中國氣象台繼續發布暴雨黃色預警和強烈對流天氣藍色預警，預計至23日8時，福建東部和南部、貴州南部、廣西、廣東等地部分地區將有短時強降雨。