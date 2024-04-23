我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

近百年一遇洪水… 廣東連日暴雨4死10失聯 轉移11萬人

中國新聞組／北京23日電
廣東連日暴雨造成災情，已知四死十失聯。圖為清遠市英德市浛洸鎮居民使用木舟出行。（中新社）
廣東連日暴雨造成災情，已知四死十失聯。圖為清遠市英德市浛洸鎮居民使用木舟出行。（中新社）

中國南方連日暴雨，廣東成為重災區。據廣東省有關部門22日晚消息，連日強降雨導致廣東多地受災，已造成四人死亡，仍有十人失聯。廣東全省累計轉移居民11萬人，緊急安置2.58萬人。

新華社22日晚引述廣東當局消息，廣東多地受災，強降雨致肇慶市三人死亡，韶關市一名救援人員死亡。截至目前，韶關市、清遠市等地仍有十人失聯。目前失聯人員仍在搜救中。

4月16日以來，廣東出現4月最強降雨，北江幹流發生今年第二號洪水。受強降雨影響，北江幹支流全線上漲，多個水文站出現超警戒水位，主要集中在韶關、清遠、肇慶市北江幹支流。

綜合媒體報導，廣東暴雨持續多日，至少36棟房屋倒塌，48棟房屋嚴重受損，當地直接經濟損失超過1.4億元人民幣(約1932萬美元)。

廣東清遠多個村鎮房屋和農田被洪水淹沒；韶關江灣鎮被洪水包圍外，還發生土石流，導致有居民受困，超過80名救援人員徒步趕抵災區救援，部分傷者由直升機送院治療；韶關曲江一所水電站數名人員被洪水圍困，消防救援人員以肩為梯、以背為橋，搭建救生通道；肇慶封開縣亦有多處地方發生嚴重淹水，消防使用橡皮艇救出百餘名受困居民。

廣東省應急部門22日稍早表示，清遠、韶關、肇慶、廣州、河源、梅州和惠州，連日受暴雨侵襲有數十間房屋倒塌或嚴重損毀，全省超過6萬人要轉移避難。

北江幹流再出現洪水，飛來峽水利樞紐22日日3時出現每秒1.89萬立方米的最大入庫流量，接近百年一遇（流量為每秒1.92萬立方米）。經飛來峽水庫調控，北江幹流石角站流量在每秒1.8萬立方米左右波動，超過50年一遇的洪水量。

未來三天，廣東南部仍有較強降雨，有暴雨災害中高風險，關注降雨可能引發的城鄉積澇、山洪、地質災害、中小河流洪水等，並防範局地強對流天氣危害。

就華南地區，中國氣象台繼續發布暴雨黃色預警和強烈對流天氣藍色預警，預計至23日8時，福建東部和南部、貴州南部、廣西、廣東等地部分地區將有短時強降雨。

洪水 暴雨

上一則

路跑拚經濟 逾50場同一天鳴槍 近50萬人參賽

下一則

又有日本中國籍學者返中失聯 疑遭拘捕

延伸閱讀

廣東暴雨已造成4死10失聯 11萬人急撤離

廣東暴雨已造成4死10失聯 11萬人急撤離
廣東迎「百年一遇」洪水 威脅數百萬人 韶關、清遠淹村重災

廣東迎「百年一遇」洪水 威脅數百萬人 韶關、清遠淹村重災
中國南方暴雨持續 廣州塔「1小時內6次接閃電」

中國南方暴雨持續 廣州塔「1小時內6次接閃電」
廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯

廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用