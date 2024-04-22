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鍾薛高創辦人限高：賣紅薯也要還債 網批變相行銷

中國新聞組╱綜合報導
今年3月透過玻璃看到的鍾薛高總部辦公室內部場景 。(取材自Tech星球)
今年3月透過玻璃看到的鍾薛高總部辦公室內部場景 。(取材自Tech星球)

網紅雪糕品牌「鍾薛高」的創辦人、法定代表人林盛日前被限制高消費，且旗下分支機構已全部註銷，林盛近日發微博稱，「我就是賣紅薯也要把債還上」，並稱「雖然鍾薛高目前面臨諸多困難，但我們努力改變負起責任的決心沒有改變」，消息一發布立刻衝上熱搜。

每日經濟新聞報導，3月11日，上海市嘉定區人民法院發布一則限制消費令，因未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，鍾薛高食品及其法定代表人林盛被限制高消費。3月12日下午，鍾薛高位於上海楊浦區東方漁人碼頭三樓的總部，廣告牌上曾展示著鍾薛高的幾款明星雪糕產品，已被替換為商場的招租廣告。

當天，鍾薛高在職公關人員表示，公司已經連續幾個月沒有發放工資，員工也不再強制到崗，還有人被欠薪兩到三個月。鍾薛高目前情況依舊不甚樂觀。另據第三方信息，今年2月26日，因快遞服務合同糾紛，鍾薛高和子公司鍾茂食品科技有限公司還被中通快遞一紙訴狀告上法庭。

4月21日，鍾薛高法人、執行董事兼總經理林盛在被限高後，坐了一晚上綠皮火車來到北京，他發文表示，「就是賣紅薯也要把債還上」。對此，許多網友看了紛紛留言，「天哪別跟普通人賣慘了，前段時間賣那麼貴賺了多少啊，這又是變相行銷嗎？不會是要給賣紅薯刺客做鋪墊吧？」「這行銷手段太低劣了，唬弄幾十年前的老百姓還成，現在會被罵死，反正你也不怕被罵了」「限高一樣可以坐動車的呀，可以買動車二等座，這就是賣慘」「求你不要賣紅薯，我不想連紅薯也吃不上」「遠離網紅，謝謝」。

3月12日下午，鍾薛高位於上海楊浦區東方漁人碼頭三樓的總部。去年在東方漁人碼頭最...
3月12日下午，鍾薛高位於上海楊浦區東方漁人碼頭三樓的總部。去年在東方漁人碼頭最大的一塊廣告牌上，曾展示著鐘薛高的幾款明星雪糕產品，可如今已被替換為商場的招租廣告。(取材自每日經濟新聞)
右邊為鍾薛高創始人林盛。(取材自微博)
右邊為鍾薛高創始人林盛。(取材自微博)
今年3月，鍾薛高上海總部辦公室兩處大門，上圖的大門仍開放，下圖的大門已對外關閉。...
今年3月，鍾薛高上海總部辦公室兩處大門，上圖的大門仍開放，下圖的大門已對外關閉。(取材自Tech星球)
3月12日下午3點，鍾薛高總部研發區域空無一人，室內陳設的四個冰櫃中，有三個已被...
3月12日下午3點，鍾薛高總部研發區域空無一人，室內陳設的四個冰櫃中，有三個已被空置並停止運行，剩餘一個冰櫃內則零散擺放著鐘薛高旗下各品牌的產品。(取材自每日經濟新聞)

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