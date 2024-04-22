首次 18名慰安婦家屬在中國起訴日本

此前張雙兵參與在日本法院的訴訟。(取材自中新網)

中國18位慰安婦受害者子女近日再次起訴日本 政府，這是民間對日申訴32年來，首次在中國法院向日本政府提起訴訟。

中新網報導，今年78歲的李拉弟是慰安婦受害者萬愛花的女兒，她在民事訴狀中請求判決被告日本政府就日本軍隊在侵華戰爭中對受害婦女萬愛花實施的綁架、拘禁、強姦、毆打、虐待、摧殘、傷害、疾病傳播等嚴重違法犯罪的侵權行為，請求日本政府公開道歉、懺悔；賠償萬愛花身體、生命受侵害的人身損害賠償金和精神、尊嚴受侵害的精神撫慰金合計200萬元人民幣(約27.6萬美元)。

近日，這18位慰安婦受害者子女已將訴狀交至山西省高級人民法院，這是中國慰安婦受害者群體首次在中國地方法院向日本政府提起訴訟。

早在1992年，中國慰安婦受害者向日本政府正式提出申訴，要求日本政府向慰安婦受害者公開道歉並要求賠償一定的經濟補償，此案於1995年8月7日在日本地方法院正式開庭。在日本律師的幫助下，1995年到2007年的12年間，日本法院經過幾十次開庭，最終日本法院判決：承認歷史事實，不對受害者公開道歉，不予經濟賠償。

2021年的一則新聞，讓眾多為中國慰安婦受害者申訴的群體看到一絲曙光，其中就包括中國「慰安婦」民間調查第一人張雙兵。

據韓聯社報導，南韓 首爾中央地方法院於2021年1月8日就韓籍慰安婦受害者對日本政府提起的索賠訴訟進行一審宣判，判處日本政府向慰安婦受害者每人賠償1億韓元(約合人民幣59萬元、約8.1萬美元)。

「經過十多年在日本法院起訴無果後，南韓法院的判決，讓我們逐漸意識到，這件事可以通過在國內法院起訴，來為中國慰安婦受害者群體討回公道。」從1982年開始調查慰安婦受害者的張雙兵是此次案件的牽頭人，他和眾多專家、律師組成十多人的團隊，再次向日本政府提起訴訟。由賈方義和郭乘希領銜的律師團隊目前已代理此案。

此次提起訴訟的18位慰安婦受害者均已去世，她們分別是趙潤梅、劉面換、張先兔、王改何、楊喜荷、侯巧良、萬愛花、陳林桃、侯冬桃、高銀娥、楊時珍、周喜香、尹玉林、南二樸、趙存妮、張改香、郭喜翠、李秀梅。