我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

湘大生疑遭室友投毒身亡 死者曾申請換寢室未果

中國新聞組／北京21日電
湘潭大學學生宿舍。(取材自南方都市報)
湘潭大學學生宿舍。(取材自南方都市報)

湖南湘潭大學張姓研究生遭投毒致死，同寢室的周姓研究生涉嫌重大遭警方刑事拘留，被網民稱為「朱令案翻版」。張姓死者的姊姊近日爆料，嫌犯常常被調換寢室，最後換到與弟弟同一寢室，期間弟弟多次與嫌犯就衛生問題爭執，並申請換寢，但都沒被校方許可。此外，朱令的父親也在日前向最高人民檢察院遞交「偵查監督申請」，希望檢方能繼續追緝兇手。

綜合紅星新聞、北京青年報和南方都市報報導，周姓研究生是湘潭大學馬克思主義學院研二生，根據其同學以及死者張生的姊姊說法，周生因為晚歸、上廁所沒沖乾淨等生活習慣問題，時常與同住室友發生衝突，已經四度換寢。去年6月，因法學院宿舍剛好有空缺，周生便入住張生的寢室。

張生的姊姊表示，弟弟此前曾在微信群裡提到過宿舍的事情，稱周生和室友們相處不融洽，而弟弟因為是宿舍長，幫周生刷過幾次廁所，並提醒他之後要注意一下衛生問題。她還提到，弟弟在周生入住後不到一個月，就開始申請換到其他寢室，但沒能如願，最後慘遭毒手。

對於為何不讓張生換寢，湘潭大學法學學部辦公室工作人員表示，學校已成立專門工作組調查。

張生的姊姊也在微信朋友圈發文懷念弟弟，他說，弟弟已經通過了司法考試，正打算為考公做準備。她希望弟弟的事情能夠得到一個公正的結果，「他非常喜歡法學，如果法學最後沒有給他一個公平正義的話，我覺得是對這個專業最大的侮辱」。

朱令父親申請續查女兒命案 「怎會原諒兇手？」

朱令父親稱已向最高檢遞申請：不原諒兇手，請求監督繼續偵查。(取材自南方都市報)
朱令父親稱已向最高檢遞申請：不原諒兇手，請求監督繼續偵查。(取材自南方都市報)

此外，著名的清華大學投毒案，死者朱令的父親吳承之表示，日前他們已向最高人民檢察院遞交了「偵查監督申請」，請求檢查繼續調查女兒的命案。吳承之受訪時表示，「怎麼會原諒兇手呢？案子清清楚楚明明白白，兇手本來就是很可惡了，只是最後沒給她揪出來」。

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，1994年末突發怪病，1995年4月28日被確診為劇毒物鉈中毒，警方曾以涉投毒立案調查但至今無果。朱令於去年底過世，其在清華的孫姓室友在案發後就出國，曾發聲明堅決否認自己投毒，今年初被澳洲媒體爆料指已在澳洲定居多年。

微信 澳洲

上一則

五一假少、票難搶、候補難 網譏：在12306存錢

下一則

白天遊玩晚上看表演 「演唱會特種兵」打開文旅新模式

延伸閱讀

朱令案翻版? 湘潭大學研究生疑遭室友投毒亡 涉案者被刑拘

朱令案翻版? 湘潭大學研究生疑遭室友投毒亡 涉案者被刑拘
湖南湘潭大學學生疑遭投毒身亡 同寢室男生被抓了

湖南湘潭大學學生疑遭投毒身亡 同寢室男生被抓了
被懸賞通緝？500萬粉網紅「撞臉」命案逃犯驚嚇：不是我

被懸賞通緝？500萬粉網紅「撞臉」命案逃犯驚嚇：不是我
南韓旅館驚傳離奇命案 2女遭勒斃 2男跳樓身亡

南韓旅館驚傳離奇命案 2女遭勒斃 2男跳樓身亡

熱門新聞

北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難