湘大生疑遭室友投毒身亡 死者曾申請換寢室未果

湘潭大學學生宿舍。(取材自南方都市報)

湖南湘潭大學張姓研究生遭投毒致死，同寢室的周姓研究生涉嫌重大遭警方刑事拘留，被網民稱為「朱令案翻版」。張姓死者的姊姊近日爆料，嫌犯常常被調換寢室，最後換到與弟弟同一寢室，期間弟弟多次與嫌犯就衛生問題爭執，並申請換寢，但都沒被校方許可。此外，朱令的父親也在日前向最高人民檢察院遞交「偵查監督申請」，希望檢方能繼續追緝兇手。

綜合紅星新聞、北京青年報和南方都市報報導，周姓研究生是湘潭大學馬克思主義學院研二生，根據其同學以及死者張生的姊姊說法，周生因為晚歸、上廁所沒沖乾淨等生活習慣問題，時常與同住室友發生衝突，已經四度換寢。去年6月，因法學院宿舍剛好有空缺，周生便入住張生的寢室。

張生的姊姊表示，弟弟此前曾在微信 群裡提到過宿舍的事情，稱周生和室友們相處不融洽，而弟弟因為是宿舍長，幫周生刷過幾次廁所，並提醒他之後要注意一下衛生問題。她還提到，弟弟在周生入住後不到一個月，就開始申請換到其他寢室，但沒能如願，最後慘遭毒手。

對於為何不讓張生換寢，湘潭大學法學學部辦公室工作人員表示，學校已成立專門工作組調查。

張生的姊姊也在微信朋友圈發文懷念弟弟，他說，弟弟已經通過了司法考試，正打算為考公做準備。她希望弟弟的事情能夠得到一個公正的結果，「他非常喜歡法學，如果法學最後沒有給他一個公平正義的話，我覺得是對這個專業最大的侮辱」。

朱令父親申請續查女兒命案 「怎會原諒兇手？」

朱令父親稱已向最高檢遞申請：不原諒兇手，請求監督繼續偵查。(取材自南方都市報)

此外，著名的清華大學投毒案，死者朱令的父親吳承之表示，日前他們已向最高人民檢察院遞交了「偵查監督申請」，請求檢查繼續調查女兒的命案。吳承之受訪時表示，「怎麼會原諒兇手呢？案子清清楚楚明明白白，兇手本來就是很可惡了，只是最後沒給她揪出來」。

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，1994年末突發怪病，1995年4月28日被確診為劇毒物鉈中毒，警方曾以涉投毒立案調查但至今無果。朱令於去年底過世，其在清華的孫姓室友在案發後就出國，曾發聲明堅決否認自己投毒，今年初被澳洲 媒體爆料指已在澳洲定居多年。