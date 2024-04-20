4600台手機同湧直播間刷好評 他不到4個月賺300萬

密密麻麻的手機一同「工作」。（取材自寧波晚報）

浙江省寧波市王某因聽說直播間刷流量「助陣」非常賺錢，於是購買多達4600台手機、虛假帳號和「雲控軟體」等設備，邀朋友一起設立群控機房專做「網路水軍」，不到4個月就進帳300萬（人民幣，下同）。不過王某最後仍被依非法經營罪判刑1年3個月，緩刑1年6個月，併處罰金5萬。

極目新聞報導，2022年底，王某從朋友處聽說直播間刷流量「助陣」非常賺錢，立刻向長沙某科技公司購買了大量手機、路由器、交換機等網路設備、翻牆工具和「雲控軟體」，在鄞州區多地設立群控機房。

「這個玉米真的很好吃 」、「這款粉底我用過，很服貼文 」與以往「拉人頭」進入直播間增加人氣的情形不同，王某只需要在電腦上使用「雲控軟體」，就能操控機房裡上千部手機自動進入某短視頻平台直播間，並進行關注、按讚、留言等任務。

在軟體的操縱下，原本只有個位數的人氣立刻暴漲，順勢吸引更多「野生」流量。