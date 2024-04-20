我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普庭審法院外自焚男子 送醫後傷重不治

紐約市籌5億元投資兒童早教 彌補聯邦救濟金缺口

4600台手機同湧直播間刷好評 他不到4個月賺300萬

中國新聞組／杭州21日電
密密麻麻的手機一同「工作」。（取材自寧波晚報）
密密麻麻的手機一同「工作」。（取材自寧波晚報）

浙江省寧波市王某因聽說直播間刷流量「助陣」非常賺錢，於是購買多達4600台手機、虛假帳號和「雲控軟體」等設備，邀朋友一起設立群控機房專做「網路水軍」，不到4個月就進帳300萬（人民幣，下同）。不過王某最後仍被依非法經營罪判刑1年3個月，緩刑1年6個月，併處罰金5萬。

極目新聞報導，2022年底，王某從朋友處聽說直播間刷流量「助陣」非常賺錢，立刻向長沙某科技公司購買了大量手機、路由器、交換機等網路設備、翻牆工具和「雲控軟體」，在鄞州區多地設立群控機房。

「這個玉米真的很好吃 」、「這款粉底我用過，很服貼文 」與以往「拉人頭」進入直播間增加人氣的情形不同，王某只需要在電腦上使用「雲控軟體」，就能操控機房裡上千部手機自動進入某短視頻平台直播間，並進行關注、按讚、留言等任務。

在軟體的操縱下，原本只有個位數的人氣立刻暴漲，順勢吸引更多「野生」流量。

王某表示，兩個工作室加起來差不多有4600台手機，從2022年11月至2023年3月，不到四個月的時間裡，收入近300萬。

王某的工作室。（取材自寧波晚報）
王某的工作室。（取材自寧波晚報）

上一則

開越野車狂輾糧田 浙男竟稱：不認識麥子 以為是野草

下一則

湖南9歲童跳樓 父：兒1周被罰13次 死前被罰抄詞1萬遍

延伸閱讀

哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招

哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招
中國興起虛擬枕邊女友哄睡 大打擦邊球 為軟色情服務導流

中國興起虛擬枕邊女友哄睡 大打擦邊球 為軟色情服務導流

虛擬劉強東直播觀看超2000萬 網：少了些感情

虛擬劉強東直播觀看超2000萬 網：少了些感情
中國嚴格規範直播亂象 須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」

中國嚴格規範直播亂象 須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」

熱門新聞

香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸