被檢出嘔吐毒素 哈爾濱麥道啤酒：符合法規

哈爾濱麥道啤酒。(取材自淘寶店鋪)

香港 消費者委員會日前進行啤酒測評，檢測 出哈爾濱麥道啤酒存在脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol，又稱嘔吐毒素），檢出量為每公斤26微克。由於攝入被嘔吐毒素汙染的食物後，嚴重時會損害造血系統造成死亡，引發食安疑慮。哈爾濱麥道啤酒廠商19日回應稱，該產品只在中國生產及銷售，且生產及銷售過程均符合相關法律法規。

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據紅星新聞報導，香港消費者委員會近日測試了30款罐裝或瓶裝啤酒結果顯示，哈爾濱啤酒、生力啤酒、少爺啤酒等六款啤酒樣本檢出的酒精濃度與標示差異較大，其中，哈爾濱麥道啤酒樣本的酒精比標示的高出0.97%。哈爾濱麥道啤酒樣本還被檢測出含有嘔吐毒素，檢出量為每公斤26微克。

麥道啤酒是哈爾濱啤酒的平價老產品之一，由於瓶身玻璃為綠色、瓶裝容量為大於標準裝的580毫升，民間有「大綠棒子」之稱。

對此，「哈爾濱HARBIN麥道啤酒」廠商回應表示，該產品一直以來只在中國生產及銷售，該產品的整個生產及銷售過程均符合相關法律法規。

哈爾濱麥道啤酒屬百威啤酒旗下，百威啤酒相關負責人稱，哈爾濱麥道啤酒樣本中DON的檢測含量遠低於中國國家標準（谷物及其製品）（1000μg/kg，即1ppm)，也遠低於國際權威食品安全機構的相關上限標準（低於<1ppm, 即1000up/kg) 。所有產品在上市前均經過嚴格測試。

目前電商平台有一些第三方門店售賣這款產品，瓶裝和罐裝產品均有銷售，6瓶裝價格多在40元人民幣(約5.5美元)上下，這些第三方網店所在地和產品發貨地均是哈爾濱。

據報導，嘔吐毒素是一種常見的真菌毒素，大多在低溫 、潮濕和收割季節，在谷物莊稼中慢慢生長，一般在大麥、小麥、玉米、燕麥中濃度較高，在黑麥、高粱、大米中濃度較低。當人攝入了被嘔吐毒素汙染的食物後，會導致厭食、嘔吐、腹瀉、發燒、站立不穩、反應遲鈍等急性中毒癥狀，嚴重時損害造血系統造成死亡。

香港消委會表示，按照檢出量，以體重為60公斤的成年人計算，即使一日內飲用四罐，仍屬安全水平之內。