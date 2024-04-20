朱令案翻版? 湘潭大學研究生疑遭室友投毒亡 涉案者被刑拘

湘潭大學傳有學生因偷外賣被毒死(圖)，事後證實有投毒，但未涉外賣。(視頻截圖)

湘潭大學25歲張姓碩士生疑遭下毒，送醫搶救6天於13日死亡。警方懷疑周姓室友有重大嫌疑，19日將周刑拘，網友熱議是「朱令案翻版」。張姓研究生一度在網上被稱是「偷外賣被投毒」，校方「闢謠」卻仍堅稱「不存在投毒」。19日晚事件逆轉，大批網民批學校隱匿，讓研究生死後還遭二度中傷。家屬表示將追究造謠者法律責任。

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綜合報導，中國網路19日盛傳湖南湘潭大學有學生因外賣經常被偷，在外賣中投毒致偷外賣的學生被毒死傳言。湘潭大學一度回應稱沒有「學生偷外賣被投毒而死」，19日傍晚再稱該校確有學生已死亡，但仍堅持「這個學生不存在被投毒的情況」，並指警方已經介入調查，同時「目前沒有學生被帶走接受調查。」

不久後，疑似受害者的姊姊登入張姓研究生的微信 闢謠稱，「感謝4月7日以來一路關心和幫助走完一程的朋友們，我的弟弟因急性中毒已於2024年4月13日下午1時07分10秒在長沙某醫院離世」、「今天看到網路上的一些謠言，令人痛心，製造『偷外賣』謠言的人也將會被追究法律責任」。

據了解，張姓研究生為湘潭大學2022級碩士生。19日下午，其就讀學院學科組的一名老師表示，他們是在上周知曉此噩耗，「我們老師是很傷心的，對我們來說是很大的損失。」隨後，某社交平台上有多位自稱去世學生好友和同學的網友氣憤稱，「真不是網上說的偷外賣，希望大家換位思考一下，我們作為朋友真的難受」、「他不是偷外送的，和他接觸過的人都知道他是個善良的好人」、「這麼好的人憑什麼在遭遇不幸時，還要被別人造謠。」

據紅星新聞報導，社群平台上最早出現湘潭大學發生「外賣投毒」是在4月16日。有網民發文稱，該校某公寓有學生因為經常被偷外賣，透過其他同學從實驗室偷出秋水仙鹼，放在外賣裡「釣魚 執法」，結果有人偷外賣食用後中毒身亡。網民跟帖稱，湘潭大學確實出現多起偷外送事件，進一步形成民意。

今天凌晨1時許，湘潭市公安局雨湖分局發布警情通報稱，2024年4月12日下午3時41分，警方接獲湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑被人投毒後立即開展調查工作，經查，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。4月13日，張某某經多方搶救無效，因多器官衰竭死亡。偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已被我局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。