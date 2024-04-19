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四川81歲爺25元嫖57歲大媽 求警別通知家人 網友評論精彩

中國新聞組／北京19日電
警方抓獲81歲大爺買春現場。(取材自南方都市報)
警方抓獲81歲大爺買春現場。(取材自南方都市報)

四川警方近日在居民樓查獲多位「爺奶級」非法嫖娼男女，其中一名81歲大爺選中的對象是一名57歲的婦女，性交易價格僅25元（人民幣，下同）。兩人在某出租屋被逮獲時，這位大爺慌了，直向「警察同志」求情別告訴他的家人，不過警方最後仍然通知了他的家人，要求家庭及時對其進行家庭干預和關心。

據瀟湘晨報報導，四川瀘州市公安局近日在龍馬潭查獲趙某（女，62歲）、張某（女，51歲）和陳某（男，72歲）、顏某（男，73歲）等人幾人以30到40元不等的價格實施賣淫嫖娼的違法行為，循線再查獲了類似違法行為的羅某、唐某等人男子。目前，趙某、張某、李某、羅某等人因賣淫嫖娼已被公安機關依法行政拘留和罰款。

四川警方並在某出租屋發現57歲女子孫某和81歲男子殷某共處一室，經查，孫某將殷某帶至該屋內以25元的價格達成交易，實施賣淫嫖娼行為。孫某和殷某已因賣淫嫖娼已被公安機關依法行政處罰。

據警方表示，警方發現孫某和殷某從事性交易當場，殷某面對警察慌了，連忙說：「警察同志，我錯了，千萬別將這樣的事通知我家裡人。」不過警方後來還是通知了殷某家屬，要求家庭及時對其進行家庭干預和關心。

涉嫌賣淫的57歲大媽。（視頻截圖）
涉嫌賣淫的57歲大媽。（視頻截圖）

「81歲大爺花25元嫖娼被抓」話題昨天登上微博熱搜，網友們紛紛表示：「像這樣的大爺，公交車我就不讓座位了哦」「真佩服男性在這方面的精力」「81歲啊，也真不怕馬上風撅過去啊」「電視台可找他上養生節目」「人就是人，不要整成聖人」「公交車上林黛玉，按摩房裡方世玉。」

龍馬潭警方查獲多人以30到40元不等的價格達成協議，實施賣淫嫖娼的違法行為。(取...
龍馬潭警方查獲多人以30到40元不等的價格達成協議，實施賣淫嫖娼的違法行為。(取材自南方都市報)

也有網友認為該「干預」和「關心」不是81歲的大爺殷某，而是57歲女子孫某：「還是先干預和關心一下57歲還在為25塊錢賣銀的大媽吧…」「57了還做這個，生活得多艱難」「81歲都敢接」「25元一次的性交易，大媽也願意，不懂是為了錢還是享受這個過程。」

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