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甘肅麻辣燙退燒？濟南店主砸30萬開店 18天就關門

中國新聞組／北京18日電
裝潢師傅已經將「甘肅麻辣燙」的牌子撤掉。（取材自新黃河）
裝潢師傅已經將「甘肅麻辣燙」的牌子撤掉。（取材自新黃河）

濟南一家「甘肅天水麻辣燙」店業主追網紅熱點，花2萬元去甘肅學藝，投入二、三十萬元（人民幣，下同）開的店，只開業18天關門……，近日引爆微博熱搜。

每日經濟新聞報導，近來，甘肅天水麻辣燙火遍全中國，很多人想一飽口福，但又沒辦法說走就走，於是，各地的「甘肅天水麻辣燙」遍地開花，讓吃貨們在家門口也能解解饞。

作為2024年全國最熱門的飲食，3月8日濟南首家甘肅麻辣燙店面市後，短短一個月時間，有超50家門市開門納客。

然而，流量的風還沒吹完，濟南已有門市開始宣布關門。從大排長隊到有店關門，甘肅麻辣燙在濟南僅「熱辣滾燙」了34天。

據報導，社群平台上一個ID為「劉善杰甘肅麻辣燙」的麻辣燙店，近日宣布關門。該老闆在影片中提到，「事實證明網紅的產品還是長久不了，經不住市場的考驗，剛開始的時候人山人海，後期就沒有人過來吃飯了。」

根據濟南時報報導，到該店劉老闆表示， 「這家店回頭客特別少，我們分析一個是選址的問題，再就是經營方式還需要改善，從打算做甘肅麻辣燙到關店正好一個月的時間，投入了大概二、三十萬元，當時還特意去甘肅那邊花了2萬元學的手藝。

根據「劉善杰甘肅麻辣燙」視訊帳號的內容顯示，首支影片的更新日期為3月19日，店鋪正式開幕時間為3月26日，首發影片的熱評第一條就有網友預測三個月後會店鋪轉讓，沒想到只開業18天宣布關門。

濟南其他門市經營狀況如何？齊魯晚報報導，濟南某甘肅麻辣燙店主黃先生指出，目前店內業績相比之前下滑三分之一，正在考慮關店。有業內人士透露，甘肅麻辣燙熱度已過，濟南目前應該沒有一家甘肅麻辣燙店還在排隊了，從4月初開始陸續有七、八家門市關閉。

不少業內人士認為，任何網紅和熱點現象都難逃三個月的流量魔咒。

根據齊魯壹點，在甘肅麻辣燙爆火引發的創業潮中，全國多個城市的甘肅麻辣燙店如雨後春筍般湧現。在公開平台搜尋發現，新註冊開幕的甘肅麻辣燙店多達1,800家。

甘肅 微博

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