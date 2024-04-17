求復合不成 福州男毆打前女友、扒光衣服示眾 下場來了

在審判過程中，被告戚某當庭表示認罪。戚某對於對呂某造成的傷害表示真誠地悔罪，願意向被害人賠禮道歉、賠償損失。(取材自微博)

因分手求復合不成，福建省福州市男子去年中當街毆打前女友，為極盡羞辱該女子，男子扒光其衣褲，讓女子隱私部位暴露在眾目睽睽之下，言語侮辱並呼喊更多行人圍觀，遭法院以強制侮辱罪判刑五年，並須賠償女方3050元人民幣(約421美元)。

檢察日報正義網報導，最高法院、中華全國總工會、中華全國婦女聯合會本月15日聯合發布「保障婦女兒童權益」典型案例，披露了這起強制侮辱案件詳情。

報導稱，2023年6月24日8時，福建省福州市男子戚某因不想與前女友呂女士分手，於是闖入呂女士經營的店內，要求與呂女士復合，如若不成，就退還二人交往期間戚某送給她的財物等。在遭到呂女士拒絕後，戚某不僅毆打呂女士、暴力撕扯其衣褲，讓其隱私部位裸露在外，還同時拿手機錄視頻，威脅要將羞辱的視頻發到同學群中。

據報導，毆打行為持續20分鐘左右。期間，戚某還一直要求和呂女士發生性關係，但都被呂女士拒絕。

隨後，愈想愈氣的戚某強行將赤身裸體的呂女士拖曳到店門口的馬路邊上，並當眾對其言語侮辱，甚至呼喊行人圍觀，過程持續約十幾分鐘。中途有好心路人想幫呂女士遮擋身體，但都被戚某罵開。

當日，呂女士向公安機關報案。兩天後，福州市公安局倉山分局立案偵查，倉山區檢察院提前介入此案。

檢察機關發現，被害人呂女士衣著裸露被毆打的視頻已在網絡上小範圍傳播，為保護被害人隱私，檢察機關當即建議公安機關刪除相關視頻，避免二次傷害。

報導指出，2023年7月3日，公安機關向倉山區檢察院提請批准逮捕。為保護婦女隱私，倉山區檢察院指派女檢察官辦理此案。這起案件中，呂女士雖為輕微傷，但戚某當街侮辱的行為，給她留下了嚴重的心理創傷，呂女士心理處於崩潰邊緣，並有抑鬱情緒，無法正常生活作息，並且暴瘦。針對此情況，該院決定聯合婦聯聘請心理諮商師為被害人呂女士提供心理諮詢，進行心理疏導與治療。

經鑑定，呂女士全身共有19處傷，包括右眼眶、手臂等，以及左前胸、會陰部、大腿內側等多處隱私部位。2023年7月7日，倉山區檢察院對戚某批准逮捕。

據報導，對於戚某打砸店鋪造成的財產損失和呂女士支付的治療費用，檢察機關建議被害人呂女士依法提起刑事附帶民事訴訟，維護自身合法權益。2023年10月10日，倉山區檢察院以戚某涉嫌強制侮辱罪提起公訴。

最終，法院以強制侮辱罪判處戚某有期徒刑五年；判決戚某賠償刑事附帶民事訴訟原告人呂女士的經濟損失3050元人民幣。宣判後，戚某未提出上訴，判決生效。