「一個拉一個，都糟了」 川養豬場沼氣中毒7死

發生事故的養豬場。（取材自澎湃新聞）

四川省彭州市麗春鎮一養豬場近日發生化糞池氣體中毒事故，造成七人死亡。事發後，應急、消防、衛健、農業農村等相關部門第一時間赴現場展救援，其中四人現場搶救無效死亡，三人送醫院救治無效死亡，事故原因正在進一步調查中。

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澎湃新聞報導，彭州市委宣傳部一位負責人說，該養豬場新換老闆不久，還在做養殖前期準備期間出的事故。據他們了解「是一人不慎墜入化糞池，其餘人去救也一併中毒遇難」。

據了解，養豬場室內有一個面積數平方米的化糞池、五六米深。當地一位村民介紹，事故起因是養殖場化糞池出了問題，老闆去檢查，踩著的木板發生斷裂掉下去了。其他人跟著下去救，結果都中毒了，「一個拉一個，都糟了」。有村民表示，這樣的沼氣池，一般要打開一周人才能進入，不然都是危險的。

據彭州市委宣傳部相關負責人介紹，出事的老闆是彭州人士，但並非麗春鎮本地人士，「遇難的是老闆一家以及他的合夥人」。附近一位村民指出，這家養豬場規模不小，存欄量可以達到7000頭左右。據了解，養豬場老闆夫婦和岳母都在這場事故中遇難了。

沼氣中毒事件近年來頻繁發生。2020年11月15日早晨，四川省樂山市井研縣馬踏鎮發生一起農村家庭沼氣意外事故，造成四人死亡。2022年1月29日，在雲南省楚雄彜族自治州元謀縣，一起沼氣中毒事件造成六人死亡、一人受傷。2023年7月10日，在雲南省昭通市永善縣，一名村民在清理畜禽糞汙過程中被困，其父親等五人先後下到池中施救，最終六人不幸身亡。