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山東男獻血13次 妻子手術需用血卻遇阻

中國新聞組／綜合報導
示意圖。（新華社）
示意圖。（新華社）

山東一名鐵先生在日照市十幾年來獻血13次，共計4900毫升，還曾因此獲獎，但其妻子在濟南做手術備血，卻因異市被拒。鐵先生在社交媒體上吐槽自己的遭遇，引起網民討論現有政策是否合理。

大皖新聞報導，鐵先生的妻子因病在濟南一家醫院手術，術前需要備血。醫院裡通知他必須去獻血才能給備血，鐵先生給醫護人員看了自己的獻血紀錄，卻被告知因他是在日照獻的血，在濟南用不上。

鐵先生在帖子中表示，自己隨後聯繫日照血站求助，「剛開始說給協調一下，最後卻連電話都不接了。直到手術結束也沒有任何回應。」鐵先生質疑，「同是一個省都不能協調共用，還有什麼意義嗎？」

日照市中心血站工作人員表示，幾天前接到鐵先生電話後他們就給他家人手術備上了血，可能是中間溝通有問題，讓鐵先生以為問題沒能解決。

「在日照獻血，在日照優先用肯定是沒有問題的。」該名工作人員說，目前全中國的血液都處在比較緊缺的狀態，他們之前也遇到過獻血者需要異地用血的情況，他們都會積極協調，但如果所需的血比較緊缺，可能會需要等一等。對於獻血者省內異地優先用血，他們會跟省裡積極反饋，「這個需要全省一起聯動。」

鐵先生獻血足跡的截圖。（取材自上游新聞）
鐵先生獻血足跡的截圖。（取材自上游新聞）

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