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1天不該吃超過2餐？院士被罵上熱搜：不食人間煙火

中國新聞組╱綜合報導
林聖彩接受訪問。(取材自大象新聞)
林聖彩接受訪問。(取材自大象新聞)

追求長生不老是許多人類的渴望，隨著科技越來越進步，健康活到100歲的願望是否能實現？「中部崛起 對話院士」推出第二期「青聽」，對話中州實驗室主任林聖彩，他主張人類一天吃超過兩頓飯是不對的，一席話在網路上掀起熱烈討論。

根據百度百科介紹，根據百度百科介紹，林聖彩是代謝生物學家，長期從事細胞能量代謝調控的信號轉導機制研究，2021年當選中國科學院院士。。

大象新聞報導，林聖彩「一天吃沒必要兩餐」的言論被網友罵上熱搜，不少人批他「不食人間煙火」「你可快閉嘴吧，敢情你不用加班，不吃飽點我連地鐵都擠不上去」「幹體力活的不吃飯哪裡來的力氣？」「跟發明調休的人真是絕配」「這是吃撐了才說的，累死累活的啥都吃」。

上述對話中，記者問林聖彩一天只吃兩頓飯？他表示，吃超過兩頓絕對是不對的，「當然了有些人如果不吃早餐會頭暈，這種人不適合，但是一天吃沒有必要超過兩餐。」他還表示，甚至周末如果有一天不吃也可以，或者只吃一餐，他強調大自然有個密碼，一定要餓，餓的過程中產生的生物反應，會促使長壽因子提升，並且促進健康。

記者又問到，想要健康長壽、控制身材，有什麼科學的做法？林聖彩回答，科學說法不能一概而論，不能聽網上說不吃碳水化合物，另外有人說紅肉不好，也有人說白肉不好；或是植物油好，膽固醇不好，天天反反覆覆。「整體上還是回到一句話，簡簡單單地吃，天底下沒有補的東西的，均衡地吃都是補的東西。」

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