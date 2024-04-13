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才吃完墮胎藥 黑龍江百萬粉絲網紅遭「徒弟」男友殺害

中國新聞組／北京14日電
楊立新與疑似其男友小榔頭。（取材自微博）
楊立新與疑似其男友小榔頭。（取材自微博）

因參加「相親相愛」電視節目走紅、擁有近百萬粉絲的黑龍江肇東網紅楊立新，日前傳出和母親遇害，而兇手就是楊立新的男友「小榔頭」。楊立新友人透露，楊立新去世前已經懷孕，遇害前一天還在吃墮胎藥。根據肇東警方發布通報，日前犯罪嫌疑人已被公安機關刑事拘留。

楊立新。（取材自微博）
楊立新。（取材自微博）

紅星新聞報導，有知情人表示，犯罪嫌疑人為楊立新結交的「小榔頭」。據視頻報導，楊立新的一個朋友透露，「小榔頭」和楊立新是師徒關係，楊立新在「小榔頭」直播間出鏡，兩人在直播間撕扯引發矛盾，「小榔頭」一氣之下把楊立新和楊的媽媽殺害。

此前的2月20日，楊立新曾發布短視頻稱丈夫「大龍」（網名）提訴訟離婚。

楊立新的男友小榔頭是嫌疑人。（取材自微博）
楊立新的男友小榔頭是嫌疑人。（取材自微博）

「小榔頭」4月10日的直播間不認可自己是「渣男」，認為自己遭到了楊立新粉絲的攻擊，還多次說「恨死」楊立新，他私下認可孩子是自己的，然而楊立新執意要墮胎。

楊立新徒弟視頻中有楊立新出鏡，大頭照還是兩人的合照。（取材自橙柿新聞）
楊立新徒弟視頻中有楊立新出鏡，大頭照還是兩人的合照。（取材自橙柿新聞）

楊立新的朋友「寶成」說，楊立新是一個沒有壞心眼的人。4月11日，「寶成」聽到楊立新遇害的消息，感到很震驚。「寶成」透露，楊立新去世前懷孕了，遇害前一天還在吃墮胎藥，並已墮胎。

小榔頭和楊立新一起打包視頻，上面寫著「小榔頭跟老婆楊立新一起打包」。（取材自橙柿...
小榔頭和楊立新一起打包視頻，上面寫著「小榔頭跟老婆楊立新一起打包」。（取材自橙柿新聞）

橙柿新聞報導，「小榔頭」的第一條視頻作品是3月21日發布，視頻內容楊立新收徒，畫面上楊立新說：「我把徒弟接來了」，「小榔頭」說自己28歲。從時間上看，距4月11日案發時間，僅21天。

楊立新遇害前曾稱吃墮胎藥，坦言有感情糾紛，「緣份盡了」。（取材自微博）
楊立新遇害前曾稱吃墮胎藥，坦言有感情糾紛，「緣份盡了」。（取材自微博）

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