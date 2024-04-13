遭美制裁的中企掀波 老董夫人炒股超1.5億 沒告訴院士老公

李國傑自2014年起擔任中科曙光董事長。他也是中國工程院院士。（取材自北京商報）

被美國列入國家安全制裁實體清單的中科曙光，傳出董事長夫人張蒂華投入1.5億元（人民幣，下同）短線交易公司股票獲利近59萬元，前後長達一年都沒告訴董事長老公、中國工程院院士李國傑，中科曙光還因此收到了上海證券 交易所監管工作函。李國傑夫婦事後道歉，並強調張蒂華非故意違規，也不存在內幕信息交易。但仍引來不少網民諷「院士真有錢」 。

據紅星新聞、北京商報報導，4月11日，上交所向中科曙光下發監管工作函，就公司董事親屬短線交易事項明確監管要求。同日，中科曙光公告稱，近日收到公司董事長李國傑出具的「關於親屬短線交易的情況說明及致歉函」，獲悉李國傑的配偶張蒂華於2023年3月3日至2024年3月14日期間通過集中競價交易方式買賣公司股票，上述交易構成短線交易。

公告稱，經核查，張蒂華自2023年3月3日起持有公司股票，並於2023年3月3日至2024年3月14日期間累計買入公司股334.3萬股（141筆），累計成交金額合計1.536億元；累計賣出公司股票334.2萬股（91筆），累計成交金額合計1.54億元；扣除交易佣金、印花稅等稅費後累計收益近58.98萬元。截至本公告日，張蒂華尚持有公司股票700股。

中科曙光表示，按照相關規定，張蒂華上述交易構成短線交易，所獲收益及後續收益應歸公司所有。截至本公告披露日，張蒂華已將本次短線交易所得收益58.98萬元全額上交至公司。

中科曙光稱，張蒂華未能正確理解短線交易的相關法律、法規規定，不存在主觀故意違規情況。其交易期間未徵詢李國傑意見，亦未告知上述交易行為，系個人根據證券市場已公開的信息並基於個人判斷而獨立作出的投資 行為，李國傑不知悉其證券帳戶交易情況，不存在因獲悉內幕信息而交易公司股票的情形，亦不存在利用內幕信息謀求利益的目的。

中科曙光並稱，張蒂華已認識到本次違規交易的嚴重性，對因本次短線交易行為給市場和投資者帶來的不良影響向廣大投資者致以誠摯的歉意。李國傑對於未能對其親屬及時盡到督促義務、未能及時發現其親屬買賣公司股票深表自責。李國傑、張蒂華承諾將嚴格遵守相關法律法規規定。

據中科曙光2022年年報介紹，李國傑，中科院計算所研究員、中國工程院院士，自2014年起擔任公司董事長。李國傑2022年的年薪為24萬，不持有該公司股份。

業績方面， 中科曙光2023年實現營業收入143.54億元，同比增10.35%；歸母淨利潤18.38億元，同比增19.00%。

相關報導昨登上微博 熱搜，引來網民熱議，不少網民說，政府不是要嚴打股市違法交易，結果中科曙光董事長夫人卻能「平均一天交易一筆，比做短線的交易還頻繁，說好的長牙帶刺呢？」，有網民不相信「1.5億投入才賺60萬」，並質疑「1.5億從哪來的錢？」「院士真有錢」，要求公布錢的來源。