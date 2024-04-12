成都租車行耍詐？車燈3毫米刮痕 大學生被索賠7萬

車燈處的刮痕不過三毫米左右。（取材自瀟湘晨報）

成都一名大學生近日在視訊平台稱，此前透過哈囉租車 平台在成都一家「鑫盛租車」租了一台奧迪A6，但還車時車行工作人員稱車輛車燈有刮痕，被索賠近7萬（人民幣，下同，約1萬美元）。他認為交車時車輛本身很髒，被發現的刮痕不過3毫米，對方屬於漫天要價。同時，在交涉過程中，對方不停拖延他們報保險 的時間，並稱如果不賠償以後將起訴影響他們就業 等。

瀟湘晨報報導，該大學生反映，4月3日，他透過哈囉租車平台在成都一家名為「鑫盛租車」的租車行預定了一輛理想ONE車輛，協商後該車行人員給他更換了一輛奧迪A6，原本預定晚上11時送達，但隔天凌晨才送到。期間還收取了他們1萬元車損押金，2000元違規押金和200元的出城費。

車燈處的刮痕不過三毫米左右。（取材自瀟湘晨報）

「送過來的時候車輛特別髒。」這名大學生稱，在使用後還車時對方檢查車輛，稱車燈上有一個刮痕，需要換燈。這名大學生稱，這個刮痕不過三毫米左右，到4S店諮詢後對方稱透過技術手段可以修復，費用為2200元，但對方以將影響車輛價值、影響行車安全為由堅稱需要更換大燈，原廠頭燈費用為4萬多元，若不處理押金不退還。

經過交涉後，車行人員提出三個方案，第一是按照程序處理，租車方直接送修，後將起訴，費用包括大燈費用4萬9000多元，加上車輛折損費1萬9000多元，算上停運費、律師費、訴訟費用共6萬8000多元；第二為租車方報保險，要求賠償費用為折舊費加上保險上浮費用共計2萬多元；第三將車輛送到租車行比較熟悉的維修廠，車燈費用為6000元，算上折損費2400元和400元的誤工費，共8800元。

這名大學生稱，期間工作人員還稱如果不賠償，將進行起訴，會影響他們以後的就業等方面。

這名大學生稱，中間他們提出要走保險，但對方多次推諉，最後他們報警處理，但對方見警方到達後扭頭就走。這名大學生認為，自己是遭遇了租車行「套路」。他將相關過程發到網路上求助。

據該大學生反映，「鑫盛租車」的對應實體為成都鼎福鑫盛商務服務有限公司，為哈囉出行平台的入駐租車行。該公司先前曾因類似事件被投訴，「該公司均用這種手段套路消費者押金」，平台評論區其他消費者也稱有類似遭遇。

成都市武侯區住房建設和交通運輸局工作人員表示，該局正在進行跟進核查，以前的投訴，之後也會進行調查。