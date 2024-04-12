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長髮裸女夜闖內蒙高校男宿打砸 影片瘋傳…警：她有精神病

中國新聞組／北京12日電
內蒙古集寧師範學院一名女子疑似因感情糾紛全祼闖入男生宿舍，有男老師拿床單替她遮蓋還被毆打。（視頻截圖）
內蒙古集寧師範學院一名女子疑似因感情糾紛全祼闖入男生宿舍，有男老師拿床單替她遮蓋還被毆打。（視頻截圖）

一名年輕女子疑因感情糾紛，日前全祼闖進內蒙古集寧師範學院男生宿舍，逐一敲宿舍的門，一進門就持鐵棍多次打砸破壞，嚇得男生們全跑了出來；一名男老師嘗試用床單為女子遮擋身體，但遭她極力反抗和打罵，一片狼藉之後，女子終被男老師制伏在地，並蓋上床單。校方和警方先後通報稱，涉事女子並非該校學生，有精神病性障礙治療史，警方已介入調查。

綜合香港01、澎湃新聞報導，近日有網友發視頻爆料，一名長髮女子日前一絲不掛闖進內蒙古集寧師範學院白海子校區男生宿舍，她在樓道挨個敲男生宿舍的門，進門後就開始打砸東西，嚇得男生宿舍的學生們都跑了出來。

期間，有男老師據報到場想制止這名女子，卻遭女子激烈反抗，和男老師直接打了起來；接著有另一名男老師拿來床單，想給她遮蓋一下她的身體，同樣遭到這名女子拒絕，她一邊拉扯身上的被單，一邊拿桌椅板凳去砸門，繼續在樓道裡打砸東西。樓道旁則有大量學生在圍觀，但未見有人上前制止。

女子打砸一陣後，最後仍被男老師制伏在地，男老師並將床單給她蓋上。

女子全祼闖進大學男生宿舍。（視頻截圖）
女子全祼闖進大學男生宿舍。（視頻截圖）

視頻瘋傳引發軒然大波。集寧師範學院工作人員11日回應稱，事件確實發生在學校男生宿舍內，「赤身女子不是我們學校的學生，是校外的，不知道具體是什麼人員。」涉事女子當晚被警方帶走調查，事件未有造成人員受傷。警方則稱該女有精神病性障礙治療史，目前正調查中。

網友則紛紛評論：「看了，身材還不錯」「春天是犯精神病的季節」「完了，自損一萬傷敵零」「春天的關係，花癡病犯了」「保安素質很高了，扭頭不看」；評論區裡有網友透露，疑似是女子住該校男生宿舍的男朋友把兩人親蜜視頻洩露出去，女子因此崩潰跑來興師問罪。但此說無法證實。

香港

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