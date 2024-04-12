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江蘇男童遭虐截肢案 母判6年9個月 父：會離婚自己帶兒

中國新聞組／北京13日電
5歲男童軒軒。（取材自新黃河）
5歲男童軒軒。（取材自新黃河）

江蘇5歲男童軒軒（見圖，取材自新黃河）被生母顧某某虐待致殘案日前開庭，法院當庭宣判顧某某六年九個月虐待罪。軒軒父親門先生表示，判決結果沒有達到預期。他還說，等判決後會離婚，自己帶孩子。

新黃河報導，此前起訴書指出，2022年2月至2023年1月，顧某某認為軒軒不聽話，常大小便在身上、床上、地上而心生厭惡，遂經常採用打罵、摔扔、拖拽、罰站、撕嘴、推下樓梯、扯頭髮、澆冷水、在外淋雨、逼吃大便、長期挨餓等方式實施虐待。

顧某某明知軒軒雙腳凍傷、走路不穩，仍不帶其就醫，導致軒軒雙側足踝部凍傷、跌倒致創傷性硬膜下出血，引起顱內高壓而雙眼視力下降以及雙側足踝凍傷壞死而截肢，經鑑定，軒軒人體損傷程度為重傷一級。

該案2023年10月12日開庭審理，當時顧某某在庭上流淚表示後悔，法院未當庭宣判。

紅星新聞報導，門先生表示，他在庭審現場見到了孩子生母顧某某，「她說自己後悔了，但不知道她內心真實想法。」之後是否上訴，還需要到時再衡量自己的精力和時間，「判決後我會離婚，自己帶孩子。」

男童此前在醫院接受治療。（取材自紅星新聞）
男童此前在醫院接受治療。（取材自紅星新聞）

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