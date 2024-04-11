叫研究生幫女兒作弊 北郵導師遭聯合舉報 材料長達23頁

據報導被舉報的鄭姓導師。(北京郵電大學官網截圖)

有網友近日發文指出，北京郵電大學15位研究生聯名舉報鄭姓導師，指其存在師德師風問題，這些學生製作的舉報PDF一共23頁，引發關注，而「北京郵電大學研究生聯合舉報導師」的話題也掀起熱議。

湖北經視報導，網上公開信息顯示，鄭姓導師現為北京郵電大學副教授，在該校信息與通信工程學院工作。

鄭姓導師指導的2022級、2023級碩士研究生共15人聯名舉報稱，鄭姓導師情緒極其不穩定，常常破口大罵，「你他媽」是其常掛嘴邊的口頭禪；鄭姓導師差遣實驗室同學做了許多科研以外的事情，如長期代取大量快遞，替其開車接送朋友、家人，去其家裡打掃衛生；為其女兒做作業、接送上下學、在其女兒參加重要考試時代為作弊；多次幫其搬家、酒店開房；代其買花、養花，替其去商場退換貨、維修等。

舉報中還提到了鄭姓導師強迫學生加班，無視學生的身心健康。自2月11日開始，鄭姓導師要求項目人員每天晚上7時半開會，匯報進展，每天開會的紀錄持續到3月27日，否則就不要再參與項目。

同學們說，經過長期的高壓、加班熬夜、晝夜顛倒、作息紊亂的生活，大家的身體和心理均已透支。在巨大的身體壓力和精神折磨下，大部分鄭老師所指導的學生出現了或輕或重的生理、心理問題，在前往北京醫院檢查的學生中，均出現不同程度的焦慮狀態、抑鬱狀態、睡眠障礙等。

在舉報材料中，15名學生羅列出包括聊天紀錄、錄音等證據，針對鄭姓導師在師德、師風方面的不當行為進行闡述，證明鄭姓導師不適合作為研究生導師，希望學校、學院能夠明察秋毫，為他們所有人更換導師，並且保護他們直到畢業。