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高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

中國新聞組／綜合報導
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

因經營困難已停工停產的高合汽車仍爭議不斷。有網民發了一張一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒自慰的照片，隨即在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。不過高合汽車回應稱，車內攝像頭記錄的本地圖像數據不會上傳雲端，絕不存在官方獲取或洩露相關圖像的行為，高合已經報警。

來源：YouTube

南方都市報報導，有網友近日發布了一張車內的不雅照片，照片顯示一名女子坐在高合汽車HiPhi X裡，褪下褲子使用按摩棒自慰，照片左下角出現高清圖標、時間、車型等信息。該網友配文稱，「車內攝像頭數據不是存在本地嗎？上雲了？」該事件隨即引發不少網友質疑高合汽車後台洩露車主隱私。

高合汽車官方微博9日發布聲明稱，絕不存在高合官方獲取或洩露相關圖像的行為，高合車機後台從技術和法律上都無法遠程調取攝像頭本地影像。高合汽車會始終保護好用戶隱私及信息安全，車機端數據在技術鏈路上滿足國家信息安全要求，車內攝像頭記錄的本地圖像數據不會上傳雲端。

同時，高合汽車稱，對於造謠或侵犯用戶隱私的行為，高合已經報警並將採取必要的法律手段，保護高合品牌和用戶聲譽。

高合汽車客服10日表示，「請各位車主放心，高合汽車的功能設置裡是沒有這些情況（獲取或洩露用戶隱私）的，否則大範圍的用戶都會來向我們反饋。」「目前公司處於完全停工停產階段，留守在總部的員工，主要是為高合汽車車主提供車輛的基礎保養維護，及車聯網功能的維持等服務。」

至於女子在車內的影像是如何曝光的，有技術人員指出，「這個東西是車主自己錄的」，表示如果出現的影像上有包含地點等資訊，那就是駕駛操作錄影，與高合汽車後台沒有關係。

據報導，早在2022年，有車主曾爆料稱，高合汽車行車記錄儀可透過車主互聯接收其他高合車輛信號，讀取行車記錄儀內容，存在信息安全隱患。當年5月，高合汽車曾就此事發布聲明稱，該功能屬於車隊出行、車路協同系統的組成部分，出廠時默認關閉，需用戶在車輛上電後，打開設置中的功能選項，並通過二次確認隱私條款彈窗才能開啟。

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