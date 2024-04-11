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情夫車禍亡 小三用冷凍胚胎生子爭遺產 遭法院駁回

中國新聞組╱廣州11日電
廣東一名小三利用冷凍胚胎生下一個兒子，藉此要來分身故情夫的遺產；示意圖。(本報資料照片)
廣東一名小三利用冷凍胚胎生下一個兒子，藉此要來分身故情夫的遺產；示意圖。(本報資料照片)

廣東一名溫姓男子年前因車禍身亡，他原本就有妻兒，在外還有小三；小三在他死後，用他之前冷凍的胚胎精子做試管嬰兒，並成功生下一個兒子，藉此要來分溫男大筆的遺產，引發爭議。

廣州日報報導，2021年1月，溫男死亡之後，他的小三冷女在4月到私人診所進行胚胎移植手術，並在當年的12月16日生下一名男嬰。至於精子的來源，是溫男和她一起到私人診所取精、取卵，並培育冷凍的。

冷女藉著兒子想要分得溫男的身故保險、現金、房產、公司股權等等，於是告上法院，要求溫男的正宮分產。

法官認為，這是繼承糾紛案，冷女未經溫男的合法妻子和兒子同意，就自己偷偷移植胚胎，行為有悖於公序良俗原則，亦與社會主義核心價值觀相違背，不應受法律保護，所以一審駁回她的請求。

有網友提問「冷凍胚胎是否能繼承遺產？」律師表示，中國法律並無明文規定，這是個存在爭議的話題，不僅涉及法律，還涉及醫學、倫理道德領域。上海融力天聞（廣州）律師事務所表示，民法僅認可胎兒享有繼承權，並沒有明確規定冷凍胚胎是否享有繼承權。

報導稱，之前廣州曾審理過一起冷凍胚胎的繼承糾紛案件。該案中，丈夫因病離世，妻子欲為兩枚胚胎保留遺產繼承份額，遭到公婆反對，為此鬧上法院，案件最終以調解結案。法官說，胚胎與胎兒的法律地位不同，法律規定為胎兒保留遺產預留份額，但並不表示可以為胚胎預留遺產份額。

律師表示，冷凍胚胎是否享有繼承權，爭議頗大，目前仍沒有定論。

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