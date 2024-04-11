軍工反腐 中國電科副總遭調查

中國電子科技集團副總經理何文忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，英媒形容這是中國國防機構動蕩的新跡象；中國電科是「國有重要骨幹企業」，生產各種高科技軍事裝備。

英國金融時報報導，目前中國當局沒有通報何文忠的案件是否與前國防部長李尚福 或中國火箭軍 被指涉貪有關。中國電科與中國軍隊有密切的合作，生產各種高科技軍事裝備，包括預警雷達，還設計無人機、導航和電子戰系統，是全球最大的國防集團之一。

中國電科聲稱是中國國內唯一一個軍工集團，為軍隊所有部門包括太空 作戰部提供服務；中國電科受到美國制裁，其中一家子公司、生產監控設備的海康威視也被美方制裁。

據中國電子科技集團官網介紹，該公司是中央直接管理的「國有重要骨幹企業」，「是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。」

網站又指，作為軍工電子主力軍，中國電科緊緊圍繞「能打仗、打勝仗」的根本標準，「落實2027年實現建軍百年奮鬥目標的任務部署」，持續提升電子訊息、網路軍工及自主可控能力，加快網路訊息體系建設，加強國防科技自主創新，全面提升武器裝備供應鏈保障水平。

何文忠是中國電科第十一研究所所長，該研究所研究可用於精確導引武器的固態雷射和紅外線探測器技術。

中紀委去年曾通報，在對中國電科的歷次檢查中發現了一些問題，並收到一些關於領導幹部問題的線索。中國電科則表示，這導致了今年的「整改」工作。

中共解放軍去年出現反貪腐風暴，掌管核武庫的火箭軍領導層遭整肅清洗，李尚福也被免職。