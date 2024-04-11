3公務員毆湖北酒店老板 還嗆「和副市長同級別」僅遭訓誡

常某突然衝向前台踹了謝老板一腳。（取材自瀟湘晨報）

3名公職人員近日前往湖北棗陽一酒店打牌，因嫌房間太差，要求退費又沒帶房卡，與酒店老板謝先生發生糾紛，其中1人踹了謝先生兩腳，並揚言「副市長才和我一個級別」，另2人還嗆謝先生「以後再搞你」。事件引發網路關注後，三名幹部僅受到嚴肅批評、黨紀處分等，謝先生認為處罰過輕已提覆議。網民們也對處罰不滿，諷「這不就是罰酒3杯嗎」。

據瀟湘晨報報導，此次事件事發地為湖北棗陽市王城鎮軍旅之家酒店。老板謝先生稱，2024年2月15日晚上10點多，有3名男子來到他店中說要開房，查看房間後說環境太差要退房。

事後了解3人均為公職人員，分別是湖北棗陽市王城鎮武裝部幹部李某、襄陽市審計局幹部陳某、福建福州市經開局稅務局幹部常某。

謝先生稱，3人繳納房費上了樓，又下來說環境太差要退房，但沒有攜帶房卡。謝先生退還了陳某200元人民幣現金房費，並要求對方將房卡拿下來。期間李某自稱是當地武裝部的幹部。當陳某拿著房卡到前台後，又再次要求退房費。

「我當時說之前不是已經退給你了嗎？但對方說自己身上的錢不對。」謝先生說，雙方糾紛由此引發，對方堅稱沒有退還。謝先生提出報警並調監控並表示「如果沒有退，我雙倍奉還，如果退了你們就離開」。但對方稱因此事耽誤的時間也要謝先生承擔，對話過程中，常某突然衝向前台踹了他一腳。

監控顯示，常某出門之後繼續喋喋不休，並稱「棗陽算個雞毛」「在福州誰也不敢和我這樣子，市政府出面才可以」「你什麼級別給我玩這個」「棗陽市副市長才和我一個級別」。陳某則在酒店外安撫常某情緒時說「以後再搞他，你莫在這兒（鬧事）。」

店內監控視頻截圖顯示，常某兩次踹人之後意圖繼續毆打，被同行人員拉走。（取材自瀟湘晨報）

謝先生稱，李某還對常某表示，要讓消防來查酒店。第二天果然有消防部門人員來過問此事。不過棗陽市消防大隊稱，「打擊報復」情節不屬實。

事發後，趕到現場的當地民警查實，當時謝先生確實已經退還房費，並將常某帶走。次日，常某被當地警方處以警告的行政處罰，處罰方式為當場訓誡。謝先生不滿地說，「我開始以為是拘留，但沒想到僅僅是訓誡。」

襄陽市審計局辦公室1名工作人員表示，當天3人前往該酒店是準備一起打摜蛋，未發現陳某參與帶彩娛樂等其他違紀違規行為。陳某作為國家公職人員，事發過程中沒有及時有效制止常某學毆打行為，且言語與公職人員身份不符，對陳某做出嚴肅批評教育、勒令深刻的書面檢查以及當面向當事人進行賠禮道歉處罰。

棗陽市紀委監委工作人員稱，暫不掌握此事，需要向領導匯報後才能回覆。福建福州市經開區稅務局辦公室公函顯示，關於常某毆打他人及在公眾場所有不當言論問題，福州市經開區稅務局研究決定給予其黨內警告處分。

不過，謝先生針對幾個處理結果都表示不服。謝先生妻子孫女士稱，事後自己店內生意受到很大影響，謝先生的精神也受到打擊。謝先生已經提出行政覆議。

相關處分結果在網上炸鍋，網民們也不滿3人的處理結果，紛紛留言嘲諷「還不如罰酒三杯呢」「好重的處罰哦」「這種不雙開留著以後打更多的人嗎？」「這都沒立案」「考公宣傳片」「看來他爸是李剛啊」「打人都不用拘留，我要要去考公當人上人」。