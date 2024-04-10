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武漢女修7000元手機「遇刺客」被索1.4萬元

中國新聞組／綜合報導
武漢一名女子近日揭露，她去維修手機時疑遭詐騙，維修費竟是手機售價的兩倍。圖為事發的手機維修店。（取材自長江雲新聞）
武漢一名女子近日揭露，她去維修手機時疑遭詐騙，維修費竟是手機售價的兩倍。圖為事發的手機維修店。（取材自長江雲新聞）

「我買這支蘋果手機的時候才花了7000多元（人民幣，下同，約967.5美元），維修費卻要1萬4000多元。」武漢王女士近日揭露，她去維修手機時疑遭詐騙，維修費竟是手機售價的兩倍；她因付不起高額維修費，一度把手機抵給維修店，還倒賠給店家500元。最終在長江雲記者協助下、支付2300元維修費，才拿回自己的手機。

長江雲新聞報導，王女士的iPhone手機日前突然出現卡片螢幕的故障，於是她便在百度上搜尋附近的蘋果手機官方維修店。根據百度搜尋結果，她點擊進了一個排名最靠前的網頁，網頁隨即彈出了一個名為「中國（蘋果）維修服務中心」的對話框，並且該對話框的客服頭像顯示為蘋果官方LOGO。在該客服的引導下，王女士來到了武漢江漢區解放大道688號武商廣場辦公室21樓2106室進行手機維修。

「到了店裡以後，工作人員說我的手機主機板燒壞了，維修的費需要2198元。」王女士當時儘管覺得價格有點高，但還是決定先試著修修看。

然而10分鐘後，工作人員又出來告訴王女士說，手機晶片也燒壞了，想要恢復手機資料的話，要更換手機晶片，晶片是15塊一個，一共有750個。王女士表示先修復原來的晶片，修復不了再看要不要換晶片。

工作人員拿著手機進入維修間10多分鐘後，告訴王女士手機已經修好了，晶片換了新的，燒了的主板也修好了，費用一共是1萬4000多。如此高昂的價格讓剛剛大學畢業不久的王女士大吃一驚：「我才參加工作不久，根本付不起這麼多維修費用。」

王女士只好嘗試與維修店進行溝通協商。維修店表示，可以給王女士6折，支付8000多元即可。對於這個價格，王女士仍然不能接受。

因為無力支付維修費，王女士也遲遲無法離開。

「當時我還有工作沒完成，為了快點離開，再加上他們一再催促，我只好把手機抵押給維修店，但是維修店卻說我的手機不值8000，還需要再額外支付2000元才行，我表示我的工資才2000多，最後不斷爭取，手機抵扣後，又給了500塊。」就這樣，本是去維修手機的王女士，不僅沒了手機，還倒賠了500元給維修店。

來源：张义谨

事後，王女士愈想愈不對，並向警方報案，警方表示，此事不在自己的權限範圍之內，由市場監管部門監管。但王女士說，「當時民警還跟我說，這家店是慣犯，以前在別的地方開店被投訴過好多次，現在又搬到新地方來了」。

幾日後記者和王女士又來到該店，發現該維修店的名稱為「客戶維修服務中心」，十分模稜兩可，與王女士在百度上搜索的「中國（蘋果）維修服務中心」並不一致，沒有任何品牌訊息，也沒有與蘋果手機有關的標誌。同時，店內還有其他顧客也在維權。

經記者一再與店長協商，維修店最終同意讓王女士在已支付500元的基礎上，再補1800元維修費，才能將修好的手機還給王女士。本以為此事已了結，就在記者準備離開時，維修店裡一名男子突然氣勢洶洶地衝出來指著記者大吼道：「你們想幹嘛！是不是想找事？想打架？」男子氣焰十分囂張，並阻撓記者一行離開。

據報導，記者就價格問題諮詢了蘋果官方售後，對方表示蘋果手機過保後，蘋果手機主機板損壞後，需要返廠進行整機維修，沒有單獨的主機板維修報價，整機維修的大致價格是4000元左右。

無力支付維修費，王女士將手機抵押給維修店。（取材自長江雲新聞）
無力支付維修費，王女士將手機抵押給維修店。（取材自長江雲新聞）

來源:小拇哥

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