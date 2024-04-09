邯鄲3未成年人虐殺同學案 最高檢核准追訴刑責

三名未成年兇嫌被逮時面無表情。（視頻截圖）

河北邯鄲王姓初一學生3月10日被虐殺。隔日，涉案三名未成年嫌犯被捕，案情隨之曝光，三名未成年人的殘暴手段震驚社會，民眾疾呼追究其刑事責任。4月8日，最高人民檢察院核准追訴這三名未成年嫌犯。中國媒體高度關注此案，新京報在社論稱「這次依法追訴，打掉了一些未成年人及其家長的僥倖心理，也打消了民眾的擔憂」，屬於被害男孩的正義，已經在路上。

本報系聯合報報導，王姓初一學生遭三名同學張某某、李某及馬某某 長期欺凌，今年3月10日王姓學生被上述三人搶奪財物，再關入大菜棚，用鐵鏟等工具殘殺後就地埋屍。案發後，主犯還一度試圖誤導警方。

案件曝光後，由於嫌犯手段極其凶殘，引發中國社會極大反應，並探討法律對未成年犯是否過度保護。警方最終在3月21日，對張某某、李某及馬某某等三名未成年疑犯，提請檢察機關核准追訴刑事責任。

新京報9日發表社論指出，為順應未成年人犯罪情勢變化，國家立法機關於2020年12月通過「刑法修正案（十一）」，將刑事責任年齡從14歲降到12歲。正是這次立法調整，讓本案的3名未成年犯罪嫌疑人，有了被追訴的可能。他們的行為符合法定追訴條件，追訴是依法辦案的結果。

其次，核准追訴是各級檢察機關的共識，回應了民眾對公平正義的訴求。雖然追訴決定是最高檢最終作出的，但先前經過了河北省各級檢察機關的逐級層報，可以說，追訴是各級檢察機關的共識。

最後，三名「小惡魔」被核准追訴，對於未成年人及其家長是一種警示，也打消了公眾擔憂。先前，儘管法律有了追究刑事責任的規定，但一些輿論也擔心，那些涉嫌違法的未成年人及其家長會抱有僥倖心理。

至於核准追訴後，三名未成年嫌犯會受到怎樣的處罰？京報網報導，北京康達律師事務所陳麗莎律師初步判斷，三名犯罪嫌疑人被最高檢核准追訴後，將面臨承擔「刑法」第232條故意殺人罪基本刑的刑事責任，但是不適用死刑。