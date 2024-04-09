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鄰里建屋糾紛 浙江34歲律師被捅死

中國新聞組／綜合報導
因鄰里建房糾紛衝突，律師孫滬遭捅傷，搶救無效死亡。（取材自人地律所官網）
因鄰里建房糾紛衝突，律師孫滬遭捅傷，搶救無效死亡。（取材自人地律所官網）

因為一場建屋糾紛，浙江34歲律師孫滬回老家時，剛下車就遭人持刀捅傷，送醫後搶救無效離世。目前犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，律所相關同事也已趕往孫滬老家。

羊城晚報報導，浙江省諸暨市公安局日前發布通報稱，殺害孫滬的犯罪嫌疑人為61歲孫男和57歲孫男，事發後孫滬被送往諸暨市民院救治。經警方初步調查，雙方因鄰里建房糾紛衝突，61歲孫男持刀將孫滬捅傷，後孫滬因搶救無效死亡。

一位浙江本地的律師稱，他從知情者處聽到，據說是因為鄰里宅基地糾紛引起，孫滬回老家時，剛下車就遭遇了襲擊。諸暨市孫家村村委會主任表示，目前公安局正在處理此案。村主任表示，目前孫滬家屬都在村中家裡，村委會和所屬街道都在安撫家屬。孫主任也透露，孫滬去年剛結婚，還沒有小孩，父母務農，上面還有兩個姊姊。

報導指出，針對此案件，諸暨市公安局宣傳科的工作人員稱，目前已確認的情況都已在發布通報，後續會繼續跟蹤案件辦理的情況。

據孫滬生前所在律師事務所網站顯示，孫滬律師畢業於寧波大學，曾在瑞豐銀行和諸暨農商銀行當櫃員，2020年開始在人地律師事務所實習，2021年5月成為專職律師，在金融、公司、建築房地產、合約、訴訟仲裁等領域擁有豐富的實務經驗。

圖為孫滬生前所在律師事務所。（取材自微博）
圖為孫滬生前所在律師事務所。（取材自微博）

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