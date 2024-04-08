「以為要死了」 清明收假 杭州車站擠爆險釀踩踏

杭州鐵路南站出現大批人潮。(取材自瀟湘晨報)

清明連假收假，6日晚間杭州鐵路南站出現大批人潮，場面非常擁擠，險些發生踩踏事件，民眾只得強行推開玻璃門自救。鐵路當局事後雖致歉，大批網友仍持續批評管理不善。

清明連假自4月4日至6日共3天，7日調整上班。中新網引述上海鐵路局杭州站官方微博 消息，6日晚間9時20分左右，杭州南站北3出站口該時段有兩趟列車相繼到達，旅客集中到站下車。

杭州站指，在出站過程中，出站電扶梯處有一名旅客不慎摔倒，車站工作人員第一時間將電梯止動，組織旅客快速出站，無人員受傷。

站方說，由於工作不到位，影響了旅客出站秩序，車站深表歉意。後續車站將進一步加強現場客流組織，努力改善服務，使旅客出行更加安全順暢。

不過，據網路流傳畫面，顯示當時出站口出現大批人潮，場面非常擁擠，幸有一名男士奮力推開上鎖的玻璃門，才讓人潮能夠疏散。

另據瀟湘晨報報導，當時大批旅客擁擠在車站出行通道，長長的隊伍從下客電梯一直延伸至出口，堵到人擠人。當時已經有人被堵到尖叫，也有人高喊開門放人。

有目擊者表示，前面的人受堵，動不了，後面卻不斷有乘坐扶梯的旅客下行，緊接著前面人員摔倒，後來者也被摔倒，人壓在了人身上，直到電扶梯被緊急止動，「後面壓上來的人越來越多，我以為我要死了，還好前面的人都疏散了，爬起來，被一個工作人員拉起來」。