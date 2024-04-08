「一家都領導」小學生喊繼承行長 銀行：歷史變遷 評論：難以釋懷

小學生在影片中表示，長大後想繼承「家產」、長輩職業，當國有銀行行長。（取材自微博）

由於中國至今仍有不少「鐵飯碗」存在「世襲」現象，加上近年來就業 情況不佳，使得近日網上流傳一名小學生在課堂上填詞造句稱，想繼承「中國農業發展銀行行長」言論的影片引發熱議。對此，中國農業發展銀行安徽省分行新聞發言人7日證實，這名小學生出身銀行世家，父母和外公都擔任農發行支行行長或領導。但有媒體評論，「一家好幾個行長」，仍讓人難以釋懷。

據澎湃新聞報導，在上述這則影片中，小男孩說：「我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。」

從影片中可以見到，小男孩身後螢幕上的文字寫明，「請你也用上這樣的句式說說你的理想：我長大以後想__。因為__，所以__。」

這名小學生這段造句影片上網後，引發大批網友譁然，並火速衝上熱搜。有網友評論，這段發言在老百姓看來，簡直是「逆天」，若小學生說的是實話，爺爺是行長，媽媽是副行長，想繼承爸爸，當行長繼承家產。「一家人都在銀行擔任要職，這是可以的嗎？」

還有人驚訝表示，眾人熟悉的基本上就是四大行，「堪稱小眾的中國農業發展銀行，可見，這絕不是簡單的童言無忌」。

金融時報報導，針對上述小學生填詞造句的影片，中國農業發展銀行安徽省分行新聞發言人回應，中國農業發展銀行共設四級機構，總行、省分行、地市分行、縣分行。四級行的經營負責人職務都稱行長，縣支行員工數量一般約15人。

經排查，影片中的學生確實是該行員工的孩子，其父親是某縣支行行長，母親是某市分行機關部門副主管，孩子的爺爺、外公曾是農發行員工，均已退休 多年，其爺爺是支行普通員工、外公曾擔任另一縣支行長。

該發言人解釋稱，這一家庭在農發行工作的成員比較多，是近30年來歷史變遷和員工聯姻形成的，並表示孩子父母目前的工作崗位符合監管要求和農發行任職迴避制度規定，為此他們處於異地工作狀態。

事實上，中國壟斷性國企存在的「內部就業優惠」長久以來就備受爭議。瀋陽鐵路官方過去曾發表過一條「一家3代出了21個鐵路人」的文章，同樣引來眾多網友反感。

澎湃新聞評論稱，儘管「事出有因」，也「情有可原」，孩子多位家人擔任分行、支行領導職務也符合規定，但如此「一家好幾個行長」的現狀，仍讓人難以釋懷。