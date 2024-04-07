蛋糕店接單 收1.4萬現金塞進蛋糕 涉洗錢帳戶被凍結

涉案的「現金蛋糕」。(取材自富陽日報)

最近，杭州富陽有蛋糕店收到「巨額現金」訂單，買家要求店家將萬元現金直接包進蛋糕內送出，收到蛋糕款後，店主的帳戶竟然被銀行凍結，才發現遇上了新型網路詐騙，成了詐騙分子洗錢的「幫手」。

富陽日報報導，開蛋糕店的李女士日前收到一個奇怪訂單，對方要求將一筆1.4萬元的現金直接包進蛋糕內，上層為1000多元的抽拉式紅包，下層是上萬元大紅包，並送到指定地點。李女士有些疑惑，但想到網路上確實看到過類似飛出紅包的蛋糕，便接下了訂單。

在約定款式和價格後，對方要了店內的收款碼，在確認收到轉帳後，李女士開始製作蛋糕。當天傍晚5點，她將現金封存好放入蛋糕內，再次確認店裡收款帳戶時，卻發現帳戶竟然被銀行凍結。她趕緊打電話去銀行詢問，卻被告知店裡的帳戶很可能與涉詐帳戶存在大額交易。李女士報警，城東派出所確認她遇上了新型電信網路詐騙。

據報導，警方要求李女士當什麼都不知道，「這個蛋糕你繼續送，到時候我們便衣隊員會出動抓人。」當晚一名便衣警員喬裝成「跑腿小哥」，提著蛋糕到達對方指定酒店，其餘便衣警力暗處布控。

大約一小時後，一名戴著口罩 、帽子的男子出現，神色慌張，腳步匆匆地朝蛋糕走來。「跑腿小哥」將蛋糕交給男子後，男子往停車場走去。不多久，他又從另外一名外賣員手中接過第二個蛋糕，暗處的便衣警員們一擁而上，將男子迅速帶至車內。

報導指出，該男子姓謝，他供出還有其他同夥，正在杭州某店內等他將錢帶回去。警方連夜趕赴杭州將同案人員章某抓獲。警方發現，除了富陽的兩個現金蛋糕，章某手裡還有一束現金花束，涉案金額總共為4.2萬餘元。