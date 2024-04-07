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陝西13歲女孩失蹤12天 尋獲遺體 事發當晚被拍到突狂奔

中國新聞組／北京7日電
監控顯示顯示，13歲女失蹤前曾在路上突然奔跑起來。（取材自魯中晨報）
監控顯示顯示，13歲女失蹤前曾在路上突然奔跑起來。（取材自魯中晨報）

陝西安康紫陽縣一名13歲女童韓如意3月25日失蹤，她的家長發布尋人啟事稱，韓如意於25日下午放學吃完飯，約晚6時50分離家未歸，走時身穿校服，腳穿白咖運動鞋。據了解，韓如意失蹤當晚，父母即報警求助。央廣網4月6日報導，目前韓如意遺體已被找到，具體死亡原因正在調查中。

來源：YouTube

橙柿互動報導，小韓在學校學習優秀，事發當晚的監控顯示，晚上9時17分，小韓在跑步。

小韓的父親韓先生4月6日說：「目前還沒有線索，已經第七天了，尋找的範圍在河上、山上，連警犬都出動了。」

韓先生稱，女兒是國一學生，還是班長，失蹤前比較正常，沒有和家人吵過架。小韓的媽媽說，3月25日晚6時50分吃完飯，女兒離家的時候說去幫同學取快遞，答應會快去快回，回來看書學習。女兒的手機壞了，學習期間也沒讓她玩手機，電話手表也沒帶。走的時候身上沒有通訊設備，也沒證明。

最近的快遞點離家僅數百米，但查詢監控發現，小韓並沒有去離家最近的這家快遞點，而是去了另一家快遞點，在外面看了一下沒有進去，掉頭離開了。監視器還顯示，小韓突然奔跑起來。

小韓不見了的當晚，父母就報了警，警察當時就出動尋找，隔天正式立案，全面排查和尋找。小韓在學校也沒有被同學霸凌，更沒有鬧家庭矛盾。

小韓媽媽還在網路上發了影片，「孩子，我和你爸的心時刻都在痛，時刻流淚…你快回來吧」、「爸爸媽媽只求你現在平安歸來，不會責罵你為什麼不回家。寶貝回來吧，從小到大你都沒有離開過媽媽，沒有離開過家」、「你現在一個人在外下落不明，你讓爸爸媽媽怎麼活，回來吧我的寶貝」。

家屬發布的尋人啟事。（取材自魯中晨報）
家屬發布的尋人啟事。（取材自魯中晨報）

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