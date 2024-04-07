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虐貓生考研被刷掉 轉進蘭大上調劑名單 網友洗版籲慎重

中國新聞組／北京7日電
眾多網友在蘭大官微留言呼籲慎重。(取材自澎湃新聞)
眾多網友在蘭大官微留言呼籲慎重。(取材自澎湃新聞)

中國一名曾在網上公開虐貓的徐姓大學生近日報考研究所，遭到網友集體抵制。他先是在南京大學物理所取得筆試第一高分，卻因此被校方刷掉。網友後來發現他進入蘭州大學複試調劑名單，又群起洗版蘭大官方微博，要求蘭大「不能錄用品行惡劣學生」。對此，蘭大表示，該學院碩士研究生調劑複試7日舉行，8日面試。

綜合新黃河、澎湃新聞報導，這名徐姓大學生本科就讀於東南大學土木工程學院，3月初被報導其不久前涉及一起虐貓事件。他在學校宿舍虐殺貓，還錄製視頻上傳到網路。一段流出的畫面顯示，他將一隻奶牛貓放入水桶，然後用腳踩踏貓頭。此事引發公憤後，南京市公安局約談了徐姓學生後，稱他已認識到錯誤，並寫下悔過書，承諾不再有類似情況發生。

不過這起虐貓事件，目前為止顯然影響了徐姓大學生的考研之路。中央社報導，4月2日，一則「考研生成績第一被備註不合格」衝上微博熱搜，內容是徐姓大學生報考南京大學物理學院研究生學位，校方公布稱他在初複試總成績相加為506.78分，位居「粒子物理與原子核子物理」專業第一名，但備註「複試不合格」。

此前，多名網友公開向南京大學反映，指控該名學生存在嚴重素質問題，不但曾在學校宿舍錄影片虐殺貓，還加入過一個以虐貓為樂的網路組織。南京大學相關部門稱，學校官網已經公示考核不過的原因，學校會「綜合考量」，至於是否考量了虐貓事件，一名工作人員回應：「這些行為都有可能會影響。」

據南京大學物理學院在官網上傳「2024年碩士研究生複試錄取工作細則」指出，根據教育部相關規定，學校將在複試的同時組織對考生思想政治素質和品德進行調查考核，「對於思想品德考核不合格者不予錄取」。並證實近期學校研究生院接到了多起關於該名考生虐殺貓的投訴。

被南京大學刷掉後，社群傳出該生已進入蘭州大學複試調劑名單，還有一次重新分配的機會。蘭學官方微博的置頂文章討論區隨即從3日起被成千上萬網友留言灌爆，要求校方「不能錄用品行惡劣學生」，強調「德智體，德在第一」。蘭大官微雖開啟精選評論，仍展示絕大部分反對錄取的留言，被網友解讀這是校方回應的積極信號。

根據蘭州大學核科學與技術學院官網公布，該學院碩士研究生調劑複試7日舉行，當天上午將舉行資格審查，下午進行專業課筆試，8日將舉行面試。

微博 教育部

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