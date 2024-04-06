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殺人埋屍案還沒滿月 邯鄲再傳霸凌：初中生被灌滾水 燙爛唇

中國新聞組／北京6日電
被同學灌滾水致嘴唇燙爛的趙姓男學生。（取材自微博）
被同學灌滾水致嘴唇燙爛的趙姓男學生。（取材自微博）

中國再傳校園霸凌事件，這次又是發生在河北省邯鄲市。一名就讀初中的趙姓男學生，疑因與同學發生爭執，遭兩名同學往嘴裡「灌滾燙熱水」，致雙唇嚴重起水泡、臉部和全身多處燙傷。此案自3月底發生至今未見官方通報，直到網路流傳引起媒體注意才曝光。由於邯鄲才剛發生初中生被殺害埋屍事件，網友紛紛怒批邯鄲是校園霸凌重災區，「教育局長免了吧」。

綜合香港01、法治日報報導，這起校園霸凌案發生於3月27日晚間，邯鄲市永年區第五中學一名趙姓男學生，疑與一名劉姓同學發生爭執，遭劉姓同學夥同郝姓室友一起霸凌。

報導稱，2人逮住趙男後，拿出預先準備好的滾燙熱水，朝著對方嘴巴裡狂灌，導致受害者雙唇嚴重起水泡、臉部及胸部均被燙傷。學校老師發現後，緊急將學生送往醫院救治，住院1個多禮拜才康復出院。

當地警方表示已介入展開調查，涉事校方也稱已針對相關學生加強教育與輔導，以防類似事件再度上演。

不過，當地官方通報中僅稱，當晚劉某桐和趙某浩在「打鬧」中，劉某桐和舍友郝某涵用「水」將趙某浩燙傷。老師發現後，立馬將趙某浩送往醫院治療，他的面部、胸部被輕度燙傷，「已於4月5日治癒出院」。

趙姓男學生在醫院救治。（取材自微博）
趙姓男學生在醫院救治。（取材自微博）

這份通報不僅將此事形容為「打鬧」，還避重就輕只寫「水」而不是「熱水」，又強調已經出院，立刻在網路上引發眾怒，網友們紛紛怒轟：「打鬧？你家打鬧灌開水」、「故意往嘴裡灌開水，是打不出來字嗎」、「這就是純霸凌，沒必要美化」，並要求重懲、追究官員、校方及監護人責任。

由於今年3月10日，邯鄲剛發生三名初中生故意殺害同學並埋屍案，讓不少網友驚呼「怎麼又是邯鄲？上次那個挖坑埋人不就是那裡？」「學校知道了不讓報警，不讓發朋友圈，現在事情捂不住了，只好搪塞過去。往你嗓子裡一直灌熱水誰能受的了，這個孩子現在話都說不出來了」「河北唐山邯鄲都這麽暴力嗎？」「看來邯鄲是全國校園霸凌重災區」「邯鄲教育局長免了吧」「要不是上了新聞，這被燙的孩子、可能就是下一個被埋的王子耀」。

教育局 香港

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